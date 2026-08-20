Los Leones aplastaron 7 a 1 a Nueva Zelanda y avanzaron en el Mundial de hockey

Los Leones cerraron su participación en el Grupo A del Mundial de hockey con una contundente goleada por 7-1 sobre Nueva Zelanda, resultado que les permitió avanzar a la segunda fase de la competencia que se desarrolla en Países Bajos y Bélgica.

El seleccionado argentino masculino, dirigido por Lucas Rey, consiguió la clasificación este jueves en la tercera y última fecha de la zona, en un encuentro disputado en el Wagener Hockey Stadium de Amstelveen. Después de un comienzo adverso, el equipo albiceleste reaccionó y terminó construyendo una victoria de enorme diferencia.

Los oceánicos fueron los primeros en ponerse en ventaja. Durante el primer cuarto, Kane Russell convirtió de penal y estableció el 1-0 para Nueva Zelanda. Argentina, sin embargo, no tardó en encontrar la respuesta y consiguió igualar el encuentro durante el segundo segmento.

El empate también llegó mediante un penal. El encargado de ejecutarlo fue Tomás Domene, quien convirtió para establecer el 1-1 y devolver al seleccionado argentino al partido.

Argentina tomó el control en el tercer segmento

El desarrollo del encuentro cambió definitivamente a partir del tercer segmento, cuando Los Leones comenzaron a imponer una clara superioridad tanto técnica como física sobre su rival.

A partir de ese momento, el equipo conducido por Lucas Rey logró transformar el empate en una goleada. La producción ofensiva argentina se hizo cada vez más contundente y Nueva Zelanda no consiguió contener el avance del seleccionado albiceleste. La goleada tuvo como protagonista destacado a Tomás Domene, quien después del primer tanto desde el penal volvió a marcar en dos oportunidades para completar un total de tres conquistas en el partido.

A su producción se sumaron los goles de Bautista Capurro, autor de un doblete, además de las conquistas de Tadeo Marcucci y Nicolás Keenan.

El marcador final quedó establecido en 7-1, con una segunda mitad del partido en la que Argentina terminó de consolidar su superioridad y selló la clasificación a la siguiente instancia. Los goleadores argentinos fueron:

Tomás Domene: 3 goles.

3 goles. Bautista Capurro: 2 goles.

2 goles. Tadeo Marcucci: 1 gol.

1 gol. Nicolás Keenan: 1 gol.

El camino de Los Leones en el Grupo A

Con el triunfo ante Nueva Zelanda, Argentina quedó provisoriamente como líder del Grupo A por diferencia de gol. Sin embargo, la posición definitiva todavía dependía del encuentro que debía disputar Países Bajos, que tenía seis puntos, frente a Japón, que llegaba con cero unidades.

Los Leones habían comenzado su recorrido en el Mundial con una victoria sobre los japoneses. En la primera jornada, el conjunto argentino se impuso por 3-0, resultado que le permitió comenzar la competencia con tres puntos.

En la segunda fecha llegó el enfrentamiento ante los neerlandeses, que terminó con derrota argentina por 3-1. La goleada ante Nueva Zelanda, por lo tanto, permitió al seleccionado recuperarse tras esa caída y cerrar su participación en el Grupo A con una actuación contundente que le aseguró el pasaje a la segunda fase.

Inglaterra e India, los próximos desafíos

Con la clasificación ya asegurada, Los Leones tendrán ahora por delante una instancia decisiva. En la segunda fase se enfrentarán con Inglaterra e India, en partidos que tendrán como objetivo alcanzar un lugar en las semifinales.

La clasificación abre así una nueva etapa dentro del Mundial. El seleccionado argentino deberá afrontar ahora dos nuevos compromisos frente a rivales de peso para intentar avanzar en la competencia y mantener vivo el objetivo de llegar a las instancias decisivas.

El triunfo ante Nueva Zelanda no solo significó el pase de ronda, sino también el cierre de la primera fase con una producción ofensiva de siete goles.

Un historial que ahora tiene una goleada récord

El partido disputado este jueves también modificó el historial entre Argentina y Nueva Zelanda en los Mundiales. A lo largo de la historia, Los Leones y los neozelandeses se enfrentaron ocho veces en Copas del Mundo, contando el encuentro de este jueves. El primer cruce se produjo en 1982, cuando Argentina consiguió una victoria por 5-3. Cuatro años después, en 1986, ambos seleccionados igualaron 1-1.

En 2002, la victoria volvió a quedar en manos argentinas, esta vez por 3-1. En 2006, Nueva Zelanda logró imponerse por 3-0 y redujo la diferencia favorable a los sudamericanos.

Argentina recuperó luego la ventaja en los enfrentamientos mundialistas. En 2010, Los Leones ganaron 1-0, mientras que en 2014 volvieron a vencer, esta vez por 3-1. El antecedente más reciente antes de este Mundial correspondía a 2018, cuando Argentina se impuso por 3-0.

El 7-1 conseguido este jueves pasó a convertirse así en la victoria más abultada de Argentina sobre Nueva Zelanda en la historia de los Mundiales.