Silva: Nosotros seguimos jugando hasta el último día, pero nunca apareció el pago

Sin dudas fue histórica la participación de Ateneo Mariano Moreno en la Liga Nacional A1 de Vóley donde llegó a jugar los play off pero todo se vio empañado por la falta de pago y la deuda al cuerpo técnico y jugadores que se fue acrecentando día a día.

Se armó un buen plantel, con el técnico campeón del ascenso y teniendo una gran primera parte de la fase regular, se llegó a pensar en el batacazo para este 2020 pero no fue así. La falta de pago desde enero y la partida de jugadores claves que se fueron por la situación, hizo que calificaran a los play off en los últimos lugares y que Ciudad luego lo deje afuera.

“El incumplimiento es constante por parte de la gente de Ateneo, ellos fueron los encargados de las contrataciones del cuerpo técnico y de todos los jugadores, firmamos con Diego Castro que es el manager y con el presidente del club y por ende son los principales que no cumplieron con el pago”, comenzó diciendo el entrenador Silva.

Siguió: “Desde enero nos tienen sin pagarnos. Nosotros seguimos jugando hasta el último día que quedamos afuera y entrenando doble turno pensando que aparecía el pago y nunca apareció”.

Apuntó: “Siempre Diego Castro está atribuyendole la falta de pago al gobierno, a la Secretaría de Deportes, si bien la Secretaría se tenía que hacer cargo pero nosotros firmamos el contrato con el manager y con el presidente del club”.

“Nos tienen siempre con vueltas, que sale el pago, que no sale. Antes, era por el cambio de gobierno, ahora por la pandemia. La realidad que esa la excusa más cuerda pero nosotros venimos desde enero con promesas y ya estamos cansados”, comentó.

La complicada situación: “Todos tenemos gastos que no podemos costear, hay jugadores que tuvieron familia que es el caso de Juan Rigantti, también el estadístico Matías Moine está por tener familia y la verdad que no tiene ni un peso”. Y agregó: “Nosotros cumplimos con lo pactado pero ellos no nos cumplieron”.

Los pasos a seguir de ahora en más: “El gobernador se había comprometido en pagar, cumplió solo en enero y eso nomas. Pero, nosotros firmamos con Ateneo y Castro aduce siempre que es el gobierno que no le gira la plata y demás excusas. El próximo paso es iniciar acciones legales sobre el presidente de Ateneo, el manager y el tesorero. No sabemos que más hacer”.