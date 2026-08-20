Teros A brilla en el hockey y sella su pasaporte a la instancia provincial de los Juegos Evita

La etapa municipal de los Juegos Provinciales Evita se convirtió en el escenario de una apasionante definición deportiva, donde el hockey asumió un rol indiscutido como protagonista de la jornada. Este trascendental proceso clasificatorio es organizado de forma oficial por la Subsecretaría de Deporte y Juventud de la Municipalidad de La Capital, un organismo que impulsa el desarrollo de las disciplinas locales y genera espacios de competencia para los jóvenes talentos de la región.

El epicentro de esta competencia estuvo marcado por un vibrante triangular que reunió exclusivamente a tres equipos pertenecientes a Los Teros RC. Dicho enfrentamiento directo no solo midió el nivel técnico de los planteles de la misma institución, sino que también tuvo la alta exigencia de definir en un formato reducido al único representante que logrará avanzar a la próxima instancia del certamen.

Campaña perfecta: la contundencia de Teros A en el terreno de juego

Desde el pitazo inicial, Teros A dejó en claro sus aspiraciones al título con un rendimiento colectivo sobresaliente que le permitió dominar de principio a fin cada uno de sus compromisos. Con una propuesta ofensiva clara y una solidez defensiva inquebrantable, el equipo ratificó el favoritismo en la cancha y supo resolver los duelos con una autoridad inapelable.

El desempeño del conjunto ganador quedó reflejado en la siguiente síntesis de resultados oficiales de la jornada:

Teros A 5-0 Teros B

Teros A 4-0 Teros C

Teros B 1-1 Teros C

Gracias a esta campaña de dos victorias y una diferencia de goles determinante, Teros A se adueñó de la cima del triangular con absoluta justicia, consolidando un andar impecable que ilusiona de cara al futuro de la competencia.

Tabla de posiciones finales y la mirada puesta en el horizonte provincial

Tras completarse todos los encuentros programados para esta fase, las posiciones finales del triangular municipal de hockey quedaron estructuradas de la siguiente manera:

1) Teros A - Clasificado a la instancia provincial

2) Teros C

3) Teros B