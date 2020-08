El dólar blue subió $6 en la semana y cerró a $138

El dólar contado con liquidación (CCL) cotizó hoy a $ 135 y avanzó en la semana 6,4%, en tanto que el dólar informal o “blue” cerró a $138 y trepó 4,54%. El dólar MEP, por su parte, se negoció a $ 129,52, con alza mínima de 0,1% y en el punta a punta semanal sumó 4,26%.



En el segmento de renta variable, la bolsa porteña cayó 0,68%, desacoplada de los mercados de referencia -como Wall Street- que finalizaron la sesión en territorio positivo, mientras que el balance semanal mostró un retroceso de 2,34%.



En el segmento de renta fija, los bonos soberanos en dólares bajaron en la semana entre 2% y 3%, en tanto que los títulos en moneda local cayeron 0,5% en promedio.



De esta forma, el riesgo país retrocedió hoy 0,7% hasta los 2.144 puntos básicos y se mantuvo prácticamente sin cambios respecto al viernes pasado.



La cotización del dólar fue el activo que más ruido generó entre los inversores, ante los rumores sobre la implementación de una hipotética restricción para la compra mensual de 200 dólares para ahorro.



Eric Paniagua, economista de EPyCA Consultores, explicó que la volatilidad del dólar bursátil y el informal en la semana reflejó la falta de definiciones que existe en el Gobierno sobre el tema y a la espera de la difusión de los principales planes que se implementarán en materia económica en la pospandemia.



"Los rumores que circulan en el mercado acerca de que el Banco Central revisaría el esquema de compra de US$ 200 por mes, fue alimentando la cotización del dólar paralelo y parte de la demanda del dólar bolsa y Contado con Liquidación (CCL)", señaló.



En la misma línea, Mariela Díaz Romero, economista senior de Econviews, advirtió "la brecha cambiaria" que existe entre el dólar oficial y las demás cotizaciones de la divisa estadounidense.



“Hoy el CCL alcanzó un máximo de 136 pesos, una brecha de más del 80% con el tipo de cambio oficial", señaló.



Las posibilidades de cambios en el mercado cambiario cobraron fuerza el sábado pasado, cuando el presidente Alberto Fernández admitió la preocupación del Gobierno por la demanda del denominado "dólar ahorro".



"La gente compra 200 dólares por mes y eso genera una demanda muy grande de pequeños ahorristas", dijo el presidente en declaraciones a radio La Red, en referencia a la adquisición de ese cupo al valor oficial fijado por el Banco Central, sobre el que se aplica el 30% del impuesto “PAÍS” (“Para una Argentina Inclusiva y Solidaria”).



Ese mismo día, desde el Ministerio de Economía aclararon que "continúa la operatoria de dólar ahorro vigente. No hay cambios. Los interesados en tales adquisiciones podrán continuar haciéndolo".



"No solo que no se piensa en restricciones, sino que se aguarda que se estabilice el frente cambiario luego de las operaciones de pasivos que se realizarán durante este mes", como los canjes de deuda por la ley de Nueva York y en dólares bajo ley argentina; y subasta de deuda en la que podrán integrarse con pesos compras de hasta US$ 500 millones (aprobado por ley prórroga del Presupuesto), señalaron desde el Palacio de Hacienda.



En cuanto al mercado accionario, las pérdidas del día de las empresas que componen el panel líder del índice bursátil porteño fueron encabezadas por Central Puerto (-2,29%); Edenor (-1,84%); Banco Francés (-1,82%); YPF (-1,78%); y Grupo Financiero Galicia (-1,45%).



Las ganancias fueron registradas por BYMA (+2,69%); Grupo Supervielle (+2,57%); Transportadora de Gas del Sur (+1,99%); Cresud (+1,52%); y Sociedad Comercial del Plata (+1,19%).



Los papeles de empresas argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York finalizaron con mayoría de caídas lideradas por Corporación América (-7,2%); Central Puerto (-2,4%); Ternium (-2,4%); YPF (-2,2%); Irsa (-2%); y Banco Supervielle (-1,6%).



Las cinco únicas subas fueron registradas por Despegar (+1,9%); Pampa Energía (+0,7%); Cresud (+0,6%); Banco Francés (+0,6%); e IRSA Propiedades Comerciales (+0,1%).