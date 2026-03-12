Febrero: la inflación se mantuvo en 2,9% y acumula 33,1% anual

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer el informe de inflación correspondiente a febrero de 2026, confirmando un índice del 2,9%. Este resultado, que iguala la medición registrada en el primer mes del año, marca una tendencia de moderación respecto a los picos observados durante el período anterior y sitúa la variación interanual en un 33,1%. Estos datos se inscriben en un contexto de estricto ajuste fiscal y reducción del gasto público, pilares fundamentales de la estrategia económica planteada por la gestión del presidente Javier Milei.

Vivienda y servicios, el motor de la suba

De acuerdo con el relevamiento oficial, el rubro que presentó el mayor incremento durante el segundo mes del año fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con una variación del 6,8%. Este salto estuvo explicado esencialmente por las correcciones en los cuadros tarifarios y los servicios esenciales. En paralelo, los gastos diarios de los hogares también sufrieron presiones alcistas: las divisiones de Alimentos y bebidas no alcohólicas y de Bienes y servicios varios registraron un alza del 3,3% cada una, ubicándose por encima del promedio general.

El análisis de las consultoras privadas, como Equilibra, permitió profundizar en los componentes de este costo de vida. Mientras rubros como restaurantes y hoteles (3,4%) y comunicación (3,3%) acompañaron la tendencia alcista, en el sector alimenticio se observó un comportamiento mixto: subas en carne, aceites y verduras fueron parcialmente compensadas por correcciones a la baja en la categoría de frutas.

Disparidades regionales y proyecciones

El impacto inflacionario no resultó homogéneo en toda la geografía nacional. El Noroeste argentino (NOA) encabezó el ranking de aumentos con un 3,5%, siendo la región con la mayor suba mensual, mientras que el Gran Buenos Aires mostró el índice más bajo, con un 2,6%. Las restantes zonas del país se mantuvieron en niveles que rondaron el promedio nacional del 2,9%.

El escenario es seguido de cerca tanto por los mercados como por el equipo económico. Antes de la publicación del dato oficial, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central había previsto un 2,7% mensual, sugiriendo además una proyección inflacionaria interanual cercana al 26,1% hacia finales de este 2026.

Con estos números sobre la mesa, la administración de Javier Milei reafirma su objetivo de reducir la inflación mediante una política de austeridad presupuestaria. La consolidación de esta desaceleración es, hoy por hoy, la variable clave que define el éxito del programa económico, en un marco donde el control del gasto público es la herramienta principal para intentar estabilizar los precios y recuperar previsibilidad en la economía real.