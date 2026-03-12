Es oficial el aumento salarial para las empleadas domésticas: las nuevas escalas

El Gobierno oficializó este jueves un aumento en las remuneraciones mínimas del personal que realiza tareas domésticas en casas particulares, medida que impactará en los salarios correspondientes a los meses de febrero y marzo de 2026.

El incremento salarial definido alcanza un promedio del 3% para el período febrero-marzo, y se aplicará en dos tramos consecutivos del 1,5% cada uno. De acuerdo con lo establecido, el primer ajuste corresponde a las remuneraciones de febrero y el segundo a los salarios básicos de marzo. La decisión fue formalizada a través de la resolución 2 de la Comisión Nacional de Trabajo de Casas Particulares, la cual fue publicada en el Boletín Oficial, estableciendo así el nuevo esquema de actualización salarial para el sector.

Según lo dispuesto en la normativa, el incremento salarial se aplicará de la siguiente manera:

1,5% de aumento sobre los salarios de febrero

1,5% adicional sobre las remuneraciones básicas de marzo

Este esquema de actualización determina las nuevas escalas de pago tanto por hora como por mes trabajado para las distintas categorías del empleo doméstico.

Bono adicional para las trabajadoras del sector

Junto con el aumento salarial, el acuerdo también incorporó el pago de una suma no remunerativa destinada a los trabajadores de casas particulares. El monto máximo del bono será de hasta $20.000, y se abonará durante los meses de febrero y marzo de 2026, según lo establecido por la Comisión Nacional de Trabajo de Casas Particulares.

La normativa establece que las sumas deberán abonarse conjuntamente con los salarios correspondientes a esos meses, tal como se aclaró en el texto oficial. El monto del bono dependerá de la cantidad de horas trabajadas semanalmente. El esquema definido es el siguiente:

$20.000 para trabajadoras que cumplan más de 16 horas semanales en febrero y marzo.

Hasta $11.500 para quienes trabajen entre 12 y 16 horas por semana durante esos meses.

$8000 para aquellas personas con jornadas de hasta 12 horas semanales.

Desde el organismo se precisó que las sumas serán pagaderas conjuntamente con los salarios de los meses de febrero y marzo de 2026, por lo que deberán incluirse en las liquidaciones correspondientes.

Escalas salariales vigentes desde febrero

Con la aplicación del primer tramo del aumento del 1,5%, vigente para febrero, los salarios del sector deben pagarse a principios de marzo con las siguientes escalas mínimas.

Supervisores

Con retiro: $3953,99 por hora y $493.250,50 por mes trabajado

Sin retiro: $4317,86 por hora y $547.807,65 por mes trabajado

Personal para tareas específicas

Con retiro: $3751,59 por hora y $459.565,68 por mes trabajado

Sin retiro: $4100,04 por hora y $509.632,54 por mes trabajado

Caseros

$3546,67 por hora y $448.433,64 por mes trabajado

Asistencia y cuidado de personas

Con retiro: $3546,67 por hora y $448.433,64 por mes trabajado

Sin retiro: $3952,85 por hora y $498.106,57 por mes trabajado

Personal para tareas generales

Con retiro: $3298,85 por hora y $404.702,98 por mes trabajado

Sin retiro: $3546,67 por hora y $448.433,64 por mes trabajado

A estas cifras se suma la suma no remunerativa de hasta $20.000, dependiendo de la carga horaria semanal.

Cómo quedarán los salarios en marzo de 2026

El segundo tramo del incremento, también del 1,5%, se aplicará sobre los salarios básicos de marzo, cuyos pagos se realizarán a comienzos de abril. Las nuevas escalas mínimas establecidas son las siguientes:

Supervisores

Con retiro: $4013,30 por hora y $500.649,26 por mes trabajado

Sin retiro: $4382,63 por hora y $556.024,77 por mes trabajado

Personal para tareas específicas

Con retiro: $3807,86 por hora y $466.154,67 por mes trabajado

Sin retiro: $4161,54 por hora y $517.277,03 por mes trabajado

Caseros

$3599,87 por hora y $455.160,14 por mes trabajado

Asistencia y cuidado de personas

Con retiro: $3599,87 por hora y $455.160,14 por mes trabajado

Sin retiro: $4012,14 por hora y $505.578,35 por mes trabajado

Personal para tareas generales

Con retiro: $3348,33 por hora y $410.773,52 por mes trabajado

Sin retiro: $3599,87 por hora y $455.160,14 por mes trabajado

Al igual que en febrero, los trabajadores también cobrarán una suma no remunerativa de hasta $20.000, según las condiciones establecidas en el acuerdo paritario.

Aplicación del acuerdo y liquidación de haberes

La resolución publicada en el Boletín Oficial establece que tanto el incremento salarial como el pago del bono deberán reflejarse en las liquidaciones correspondientes a febrero y marzo de 2026.

De esta manera, el acuerdo adoptado por la Comisión Nacional de Trabajo de Casas Particulares fija un esquema combinado de aumento salarial escalonado y suma no remunerativa, aplicable a todas las categorías del empleo doméstico contempladas en la normativa vigente.