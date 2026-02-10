Impacto de la inflación en la seguridad social: las jubilaciones y asignaciones aumentarán un 2,9% en marzo

La reciente publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al mes de enero de 2026 ha activado formalmente el mecanismo de actualización para el sistema de seguridad social en Argentina. Con un dato de inflación que el INDEC situó en el 2,9%, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) procederá a ajustar las jubilaciones, pensiones, Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras prestaciones que perciben millones de ciudadanos en el tercer mes del año.

Este incremento se enmarca en la normativa vigente bajo el DNU 274/24, que estableció una fórmula de movilidad basada en la evolución mensual de los precios. Este esquema garantiza que los haberes se ajusten con el último dato disponible del índice de precios, manteniendo una relación directa con el costo de vida reportado oficialmente.

Jubilaciones y Pensiones: los nuevos montos para marzo

El ajuste del 2,9% impacta de manera directa en la pirámide previsional, elevando tanto los haberes mínimos como los máximos. De acuerdo con el cálculo derivado de la inflación de enero, los beneficiarios de la jubilación mínima percibirán un haber de $369.672,72 a partir de marzo. Es importante destacar que esta cifra representa el haber básico, sin contemplar los adicionales por refuerzos.

Sin embargo, el panorama para quienes menos ganan se ve complementado por la política de bonos. El Gobierno ya ha adelantado que otorgará un bono de $70.000 adicional para este sector. De confirmarse la aplicación plena de este refuerzo, la jubilación mínima real pasaría a $439.672,72. No obstante, cabe señalar que este extra se mantiene congelado en dicho valor nominal desde hace casi dos años.

En el resto del escalafón previsional, los montos ajustados para el mes de marzo quedan configurados de la siguiente manera:

Jubilación máxima : El tope máximo de haberes ascenderá a $2.487.547,43 .

: El tope máximo de haberes ascenderá a . Pensión Universal de Adultos Mayores (PUAM) : Los beneficiarios de este programa percibirán $295.738,8 .

: Los beneficiarios de este programa percibirán . Pensiones no Contributivas (PNC) : El monto se situará en $258.770,91 .

: El monto se situará en . Prestación Básica Universal (PBU): Este componente alcanzará los $169.108,40.

Asignaciones familiares y protección social

El mecanismo de movilidad no solo alcanza a la clase pasiva, sino que también rige la actualización de las asignaciones destinadas a los sectores más vulnerables y a los trabajadores registrados. En este sentido, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo Para Protección Social (AUE) experimentarán un incremento que las llevará a los $132.839 en marzo.

Por su parte, el sistema de asignaciones familiares para trabajadores en relación de dependencia y monotributistas, conocido como SUAF, también verá reflejado el impacto de la inflación. Para el primer escalón de ingresos, la asignación por hijo o salario familiar se fijará en $66.426. Estos ajustes son vitales para sostener el poder adquisitivo de las familias en un contexto donde el IPC de diciembre (que fue del 2,8%) y el de enero (2,9%) marcan la pauta de los incrementos.

Contexto normativo y confirmación de bonos

Desde marzo de 2024, las jubilaciones y pensiones de la ANSES se ajustan mensualmente siguiendo el ritmo del índice de precios. El sistema actual busca reducir el rezago temporal entre la suba de precios y la actualización de los ingresos, un punto crítico de la fórmula establecida por el DNU 274/24.

A pesar de la automatización del aumento porcentual, persiste la expectativa sobre el bono de refuerzo. Tradicionalmente, este monto suele confirmarse en los días previos al inicio del cronograma mensual de pagos. La relevancia de este refuerzo es total para los jubilados de la mínima, dado que el bono de hasta $70.000 es lo que permite que el ingreso final supere la barrera de los cuatrocientos mil pesos, funcionando como un dique de contención ante la inercia inflacionaria.

Con estos datos confirmados tras el reporte del Indec, el esquema prestacional de la ANSES para marzo de 2026 queda definido, a la espera de las resoluciones administrativas que oficialicen el pago de los refuerzos extraordinarios para los sectores de menores ingresos.