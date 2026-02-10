Inflación: el INDEC publica el dato de enero en medio de la polémica y estiman que rondará el 2,5%

En un contexto marcado por la polémica interna en el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), este martes se dará a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a enero. De acuerdo con estimaciones privadas, la inflación del primer mes de 2026 se ubicaría en torno al 2,5%.

El Gobierno nacional considera que el dato será similar al de diciembre, cuando la inflación alcanzó el 2,8%. "No creo que enero sea mucho más bajo que diciembre, seguramente esté en torno al 2,5%", expresó días atrás el ministro de Economía, Luis Caputo.

Según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), los analistas ajustaron sus proyecciones y estimaron que el IPC de enero será del 2,4%. En la misma línea, la consultora Equilibra calculó una inflación nacional del 2,4%, lo que representaría una baja de 0,4 puntos porcentuales respecto del mes anterior, con Alimentos y bebidas no alcohólicas como el rubro de mayor incidencia.

Otras consultoras privadas prevén un registro levemente superior. La firma Libertad y Progreso estimó una inflación del 2,6% mensual en enero. Según su análisis, con ese resultado se confirmaría una desaceleración frente a diciembre y la inflación interanual se ubicaría en 32,1%, consolidándose como el segundo dato más bajo de los últimos veintidós meses.

Desde esa consultora detallaron que, dentro del 2,6% mensual, los distintos rubros tuvieron comportamientos dispares. Alimentos y bebidas no alcohólicas fue el sector que más contribuyó al índice final, con una suba del 7,3%, impulsada principalmente por carnes, pescados, mariscos y productos estacionales como verduras y legumbres.

También señalaron una incidencia relevante del aumento de los servicios regulados, en particular las tarifas del transporte público, que comenzaron a ajustarse por encima de la inflación general. Además, se registraron incrementos en rubros como medicina, vivienda, restaurantes y hoteles, aunque con menor impacto en el índice general.

El economista Julián Leandro Neufeld advirtió que la evolución de la inflación dependerá de la política monetaria del Banco Central. "Si el Gobierno se respalda en su modelo de estimación de la demanda de dinero y emite en consecuencia, debería poder reducir el ritmo inflacionario. Pero si el BCRA busca bajar las tasas de interés descontrolando la oferta monetaria, será difícil contener la inflación en los próximos meses", sostuvo.

Por su parte, el relevamiento de la consultora Invecq indicó que, en la última semana, los precios aumentaron 1,5%, impulsados principalmente por los rubros Educación y Transporte. Con esos datos, la inflación promedio móvil de cuatro semanas se ubicó en 2,7%.

La difusión del IPC de enero se produce luego de la salida de Marco Lavagna de la conducción del INDEC. El exfuncionario tenía prevista la implementación de una nueva metodología para medir la inflación desde enero, pero el Gobierno decidió postergarla. "Vamos a mantener el esquema actual hasta que el proceso de desinflación esté consolidado", justificó Caputo.

La inflación en CABA volvió a acelerarse en enero

En la Ciudad de Buenos Aires, la inflación de enero fue del 3,1% y acumuló un 31,7% en los últimos 12 meses. En comparación con diciembre, el índice porteño registró una aceleración de 0,4 puntos porcentuales, según informó el Instituto de Estadísticas y Censos de la Ciudad.

La suba de precios estuvo impulsada principalmente por los aumentos en recreación y cultura; restaurantes y hoteles; alimentos y bebidas no alcohólicas; transporte; y vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles. El dato porteño es seguido de cerca por provincias como Catamarca, a la espera del impacto que confirme el índice nacional.