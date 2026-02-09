Plazo fijo: cuál es el banco que más interés paga por 30 días

El Banco de Comercio (33,5%), Banco VOII (33,5%), Banco Meridian (33,25%), Banco CMF (32,25%) y Banco del Sol (32%) lideran el ránking de las tasas de plazos fijos bancarios del día, según el comparador de tasas a 30 días que actualizó el Banco Central.

El mejor rendimiento ofrecido por las billeteras virtuales, por su parte, está por debajo de ese quinteto de bancos no tradicionales: el mejor postor es Naranja X, con un 31% de TNA por depositar a 90 días y se aplica hasta $30.000.000 por cada Frasco Fijo.

El pedrigee de los bancos que pagan mejor por los plazos fijos es el siguiente: el Bancom fue absorbido por BBVA el 4 de septiembre de 2000; el Voii pertenece a la fintech Cocos; el Meridian es del Grupo Inversor Dorrego S.A, administrador de carteras; el dueño del CMF es José Alberto Benegas Lynch, primo del dirigente libertario muy allegado a Milei, y el banco del Sol, es de Sancor Seguros.

La volatilidad de los mercados y con el valor dólar bajo en control de la conducción económica, la alternativa del plazo fijo retornó con fuerza al universo de los ahorristas del mes a mes.

La tasa anual que se ofrece está prácticamente en línea con la proyección del índice de inflación del primer mes del año.

Parte de los fondos que sean sacados del colchón por el blanqueo popular en marcha se calcula que engrosarán las tenencias de la plaza financiera, con lo que esta competencia de tasas será material de consulta para los que se cambien a pesos.

¿Vuelve el carry trade?

Los intereses top que paga el sistema financiero y el ritmo de devaluación marchan parejos, por lo que se abre una posibilidad de carry trade por lo menos a 6 meses vista: pasar dólares a pesos, extraerles el mayor rendimiento posible con los plazos fijos y transcurrido ese lapso, decidir si se renueva hasta fin de año o se retorna a la moneda norteamericana.

Las tasas son para plazos fijos a 30 días, generalmente constituidos vía digital.

La tasa efectiva anual es la mayor y se toma para la reinversión de intereses, en el caso del Banco del Sol asciende a 37,1%.

La Tasa Efectiva Anual es la efectivamente pagada o cobrada en una inversión, préstamo u otro producto financiero.

Habilita contrastar los diferentes productos, ya que indica el costo real en intereses de una operación e incluye la capitalización de dichos intereses.

En cambio, la Tasa Nominal Anual no incluye la capitalización de los intereses. Sirve para tener como referencia y, si se la divide por 12, se puede obtener la tasa mensual, pero no sirve para calcular ingresos o deudas.