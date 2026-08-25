Los medicamentos en Argentina triplican los precios internacionales

Los medicamentos de uso frecuente en la Argentina presentan precios sensiblemente superiores a los registrados en distintos mercados internacionales. Según un informe reservado que circula entre funcionarios y al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, los medicamentos analizados son más caros en el país en el 90% de las comparaciones, mientras que el sobreprecio mediano alcanza una relación de 3,1 a 1 frente a los mercados internacionales.

El trabajo puso bajo análisis una canasta integrada por 17 principios activos esenciales y comparó los valores de venta al público en farmacias argentinas con los correspondientes a Brasil, Estados Unidos, Francia, España e India.

La dimensión de las diferencias surge con mayor claridad al observar cada uno de los mercados utilizados como referencia. De acuerdo con el relevamiento oficial, las mayores brechas aparecen frente a la India, donde los medicamentos en Argentina resultan 6,7 veces más caros. La diferencia también es significativa respecto de España, con una relación de 5,3 veces, y Francia, donde alcanza 3,4 veces.

Frente a Estados Unidos, la brecha se ubica en 1,8 veces, mientras que en comparación con Brasil los medicamentos argentinos cuestan 1,6 veces más, según los datos del informe.

Una metodología basada en la Dosis Diaria Definida

Para realizar la comparación y evitar distorsiones derivadas de las diferencias entre presentaciones comerciales, el estudio utilizó una metodología estandarizada.

La medición se realizó bajo la Dosis Diaria Definida (DDD), unidad de medida recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS). De esta manera, el análisis buscó evitar que el tamaño de los envases o las distintas concentraciones de los medicamentos alteraran la comparación de precios entre los países.

El uso de la DDD permite observar el costo asociado a una dosis diaria y establecer una referencia homogénea entre los mercados analizados.

Levotiroxina: hasta 26,2 veces más cara que en India

Entre los tratamientos analizados, la levotiroxina, utilizada para el hipotiroidismo, presenta una de las diferencias más pronunciadas.

El costo mensual de este medicamento para un tratamiento crónico de alto consumo alcanza los US$ 19,3 en Argentina, mientras que en el exterior se ubica en US$ 3,1, según la comparación incluida en el informe. Al observar el valor correspondiente a la dosis diaria, la diferencia también resulta marcada. En Argentina, la DDD de levotiroxina cuesta US$ 0,644, frente a una mediana internacional de US$ 0,103.

La comparación con cada uno de los países incluidos en el relevamiento muestra diferencias aún mayores:

España: US$ 0,08 por dosis diaria.

US$ 0,08 por dosis diaria. Estados Unidos: US$ 0,14.

US$ 0,14. India: US$ 0,02.

El valor argentino supera en 8,2 veces al registrado en España, en 4,6 veces al de Estados Unidos y en 26,2 veces al de India.

La magnitud de esta última diferencia convierte a la levotiroxina en uno de los ejemplos más contundentes del relevamiento sobre la distancia existente entre los precios locales y los internacionales.

Atorvastatina: una diferencia de más de cinco veces

La atorvastatina, indicada para el tratamiento del colesterol, también aparece entre los medicamentos con una brecha significativa.

En el caso de los tratamientos crónicos de alto consumo analizados, el costo mensual alcanza los US$ 43,1 en Argentina, mientras que en el exterior se ubica en US$ 8. La comparación bajo la Dosis Diaria Definida muestra que el costo de una dosis diaria en el país es de US$ 1,437, más de cinco veces por encima de la mediana internacional de US$ 0,267.

Los valores de referencia utilizados en el estudio son:

Brasil: US$ 0,37 por dosis diaria.

US$ 0,37 por dosis diaria. Estados Unidos: US$ 0,29.

US$ 0,29. España: US$ 0,12.

US$ 0,12. India: US$ 0,10.

La diferencia no solo se expresa en términos de la mediana internacional, sino también en relación con cada uno de los mercados considerados por el informe.

Metformina: otra brecha en un tratamiento de alto consumo

La tercera referencia destacada corresponde a la metformina, utilizada para el tratamiento de la diabetes tipo 2. El costo mensual de este tratamiento alcanza los US$ 26,1 en Argentina, contra US$ 5,3 en el exterior.

En términos de Dosis Diaria Definida, las farmacias argentinas registran un valor de US$ 0,871 por día, frente a los US$ 0,175 de la mediana de los otros cinco países. Las referencias internacionales detalladas en el informe son:

Brasil: US$ 0,55.

US$ 0,55. Estados Unidos: US$ 0,28.

US$ 0,28. España: US$ 0,08.

US$ 0,08. India: US$ 0,07.

Los valores muestran nuevamente una distancia considerable entre el precio local y los mercados tomados como referencia.

El diagnóstico que sustenta la estrategia oficial

El relevamiento se convirtió en un elemento de sustento para la estrategia del Gobierno orientada a desregular el mercado farmacéutico, promover mecanismos que permitan reducir los costos de los tratamientos y ampliar las alternativas de adquisición de medicamentos.

Entre los lineamientos mencionados aparecen la importación directa por parte de las provincias y el impulso de la prescripción por nombre genérico, con el objetivo de abaratar los tratamientos que deben afrontar los pacientes de bolsillo.

En este marco, el informe aporta una comparación internacional sobre los valores de los medicamentos de uso frecuente y permite observar las diferencias existentes entre Argentina y los cinco países considerados. Una de las experiencias señaladas es la compra de medicamentos a la India realizada por Mendoza, de acuerdo con la información oficial.

La referencia a esa experiencia se incorpora dentro de una estrategia que apunta a buscar alternativas frente a los elevados precios observados en el mercado local. El diagnóstico oficial parte de una constatación: en nueve de cada diez comparaciones realizadas, los medicamentos de uso frecuente resultaron más caros en Argentina, mientras que la relación mediana de precios alcanzó 3,1 a 1.