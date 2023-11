Luis Caputo se reunió con banqueros para discutir cómo desarmar la bomba de las Leliqs

El desarme de la “bola de nieve de las Leliq” es una prioridad absoluta para Javier Milei. El presidente electo de la Argentina ha reiterado en más de una oportunidad la necesidad de reducir el stock de los pasivos remunerados del Banco Central (BCRA) antes de poder levantar el cepo cambiario, condición necesaria para empezar a recomponer el delicado nivel de reservas.

Para ese fin se reunieron este viernes por la tarde Luis “Toto” Caputo, quien se encamina a convertirse en ministro de Economía, y representantes de los principales bancos del país. Del encuentro participaron representantes de ABA y Adeba, las dos cámaras que agrupan a los bancos privados del país. No hubo, sin embargo, representantes de quienes se harán cargo del BCRA.

Según pudo saber Bloomberg Línea, durante la reunión Caputo buscó llevar tranquilidad a los ejecutivos y les expresó que no habrá medidas de tipo compulsivas en la resolución de esta dinámica. Además, les adelantó que no se levantará el cepo cambiario hasta tanto no se den primero las correcciones necesarias. Las prioridades, les manifestó, serán implementar desde un primer momento el ajuste fiscal y monetario. La secuencia será fiscal, monetario, financiero y cambiario, les dijo.

Respecto del ajuste fiscal, la intención de Caputo sería que la corrección sea de 6 puntos del PBI desde el día uno, de los cuales tres puntos provendrían del déficit primario y los tres restantes del déficit cuasifiscal. También se mencionó que habrá una corrección cambiaria y que no habrá reestructuraciones ni reperfilamientos de la deuda en pesos.

Entre los representantes de los bancos, estuvieron el presidente de Adeba, Javier Bolzico, quien calificó a la reunión como “muy positiva”, y Jorge Brito, presidente de Banco Macro.

“Fue una reunión en la cual intercambiamos opiniones sobre los desafíos de la economía y su forma de abordarlos. Caputo puso énfasis en el equilibrio fiscal como base del modelo y un abordaje integral y de mercado de los pasivos remunerados del BCRA. La visión de Caputo nos transmitió tranquilidad y confianza”, dijo Bolzico.