Los padres de más de 200 mil chicos dejaron de cobrar las asignaciones por hijo: qué pasó

Las asignaciones por hijo registraron una reducción de 211.374 beneficiarios en el último año, un dato que refleja un cambio relevante en la dinámica del sistema de Seguridad Social. La principal explicación, según datos oficiales, radica en la menor cantidad de trabajadores registrados y jubilados con hijos menores o con discapacidad que perciben este beneficio.

El análisis surge del informe sobre el Alcance de la Seguridad Social, elaborado por la Secretaría de Trabajo de la Nación, que compara la variación del sistema entre noviembre de 2025 e igual mes de 2024. Allí se detalla que la caída se explica fundamentalmente por la disminución de las prestaciones por hijo correspondientes a trabajadores en relación de dependencia.

En términos concretos:

151.762 beneficiarios menos corresponden a trabajadores registrados.

Esto implica una reducción interanual del 5%.

El total pasó de 3.035.308 en noviembre de 2024 a 2.883.546 en el mismo mes del año pasado.

Si bien la merma es significativa, resulta menor a la registrada entre 2023 y 2024, cuando en el mismo período las asignaciones para este segmento disminuyeron un 22,3%, marcando entonces un retroceso más profundo.

El impacto en jubilados, pensionados y AUH

La caída no se limitó al empleo formal. El informe también detalló una reducción en los beneficios percibidos por hijos de jubilados y pensionados —identificados como pasivos— y en la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Los datos indican:

43.156 prestaciones menos correspondientes a hijos de jubilados y pensionados.

24.552 beneficiarios menos de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Estas cifras completan el cuadro de contracción del sistema en el último año, reforzando la tendencia general descendente que registran las asignaciones por hijo en sus principales componentes.

El único segmento en crecimiento: monotributistas

En contraste con la dinámica negativa del resto de los subsistemas, las asignaciones por hijo correspondientes a trabajadores monotributistas mostraron una evolución positiva.

En este caso se verificó:

Un incremento de 15.878 beneficiarios.

Una variación positiva del 2,7% interanual.

Este crecimiento aparece como la única excepción dentro de un esquema general de reducción, marcando una diferencia en el comportamiento de este segmento respecto del empleo registrado y los pasivos.

El alcance total del régimen

Más allá de las variaciones interanuales, el informe dimensiona el alcance estructural del régimen de Asignaciones Familiares, que actualmente comprende a 9,4 millones de beneficiarios.

Este universo incluye:

Niños, niñas y adolescentes menores de 18 años.

Hijos e hijas con discapacidad, sin límite de edad.

Personas gestantes.

Cónyuges de pasivos.

Del total de 9,4 millones:

8,3 millones corresponden específicamente a Asignaciones por Hijo.

Dentro de este grupo, la mayor cantidad está concentrada en la AUH, con 4,1 millones de personas.

En segundo lugar se ubica la asignación por hijo para trabajadores en relación de dependencia, que alcanza a 2,9 millones.

Estos números muestran que, pese a la reducción registrada en el último año, el sistema mantiene una cobertura amplia y heterogénea, con distintos componentes que responden a realidades laborales y previsionales diversas.

Otras prestaciones dentro del sistema

El reporte también aborda las prestaciones que cubren contingencias distintas a la de tener hijos a cargo, agrupadas bajo la categoría "Otras prestaciones".

En este apartado, la distribución de beneficiarios es la siguiente:

939.577 cónyuges de pasivos, que concentran la mayor cantidad.

62.144 beneficiarias de la Asignación por Embarazo para Protección Social.

Estos datos completan el panorama general del régimen y permiten observar cómo se distribuyen los beneficios más allá del eje central de las asignaciones por hijo.

Cobertura sobre la población total

Uno de los datos más significativos del informe es el que dimensiona el alcance del sistema en relación con la población total. Según el relevamiento oficial, el 20,8% de la población total recibe algún beneficio en concepto de Asignaciones Familiares otorgadas por ANSES.

Esta proporción refleja el peso estructural de la Seguridad Social dentro del entramado social y económico, al tiempo que contextualiza la reducción de 211.374 beneficiarios en el último año dentro de un universo que aún abarca a millones de personas.