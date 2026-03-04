Tarifa eléctrica: convocan a la actualización del VAD solicitado por EC SAPEM

El Ministerio de Desarrollo Productivo de Catamarca informó a través de la Resolución Ministerial D.P. N° 78/26, que se convocó a la Audiencia Pública destinada a analizar la solicitud de actualización del Valor Agregado de Distribución (VAD) presentada por la empresa EC SAPEM para el período marzo-abril 2026.

La decisión administrativa formaliza la apertura de un proceso participativo en torno a un componente central de la tarifa de la energía eléctrica, específicamente el VAD, cuya actualización fue solicitada por la prestataria del servicio. La audiencia se configura así como el ámbito institucional previsto para que se expongan argumentos, fundamentos y posiciones vinculadas a esta petición.

El encuentro se concretará el próximo lunes 9 de marzo, a las 9 horas, en la sala Julio Sánchez Gardel del Cine Teatro Catamarca, ubicado en San Martín 555, en la ciudad Capital de Catamarca. El lugar elegido será el espacio físico donde se desarrollará la instancia pública de análisis.

Etapa preparatoria e inscripción

El proceso contempla una etapa preparatoria obligatoria para quienes deseen participar como parte en la audiencia. Según lo informado, dicha etapa se inició este 4 de marzo a las 8 y finalizará indefectiblemente el viernes 6 de marzo a las 10 horas. Durante ese plazo, los interesados deberán cumplimentar su inscripción formal, condición indispensable para intervenir en la audiencia. La modalidad de presentación admite dos vías:

Presentación presencial (original y copia) en el Pabellón 17 del Centro de Atención del Poder Ejecutivo (CAPE).

Presentación digital a través del sitio web oficial:

https://portal.catamarca.gob.ar/organismos/secretaria-de-coordinacion-institucional

El cumplimiento estricto de los plazos y de las modalidades previstas resulta determinante para poder formar parte de la audiencia en carácter de expositor o participante formal.

Requisitos formales para los expositores

Quienes deseen intervenir deberán ajustarse a una serie de requisitos formales, establecidos como condición para la admisión en el proceso.

Entre los datos y documentación exigidos se encuentran:

Proporcionar datos personales completos.

Constituir domicilio en la Capital.

Adjuntar correo electrónico y teléfono de contacto.

Acreditar personería, en caso de representar a terceros.

Expresar la pretensión sobre el tema objeto de la audiencia.

Acompañar la documentación o prueba correspondiente.

Estos requisitos buscan ordenar la participación y asegurar que las exposiciones cuenten con respaldo documental y claridad respecto de la posición que se sostendrá en relación con la solicitud de actualización del VAD.

Acceso a la información y consulta de expedientes

Como parte del proceso de transparencia y preparación previa, los interesados podrán tomar vista de los expedientes vinculados al tema y obtener copias de la documentación pertinente.

Las consultas podrán realizarse en el Pabellón 17 del C.A.P.E o consultar en el portal oficial:

https://portal.catamarca.gob.ar/organismos/secretaria-de-coordinacion-institucional

Este acceso a la información constituye un paso fundamental para que los participantes puedan analizar en detalle la solicitud presentada por EC SAPEM y formular sus planteos con conocimiento del contenido del expediente.

VAD y aumento de tarifas

La audiencia pública convocada mediante la Resolución Ministerial D.P. N° 78/26 se inscribe en el marco de los mecanismos formales de participación previstos para el tratamiento de cuestiones tarifarias.

Y en este sentido vale recordar que el Gobierno de la Provincia volvió a declarar el Estado de Emergencia en la prestación del Servicio Público de Energía Eléctrica en todo el territorio, mediante Decreto Acuerdo que estará vigente hasta el 9 de julio. Es este instrumento el que autoriza a la empresa Energía de Catamarca (EC SAPEM) a solicitar la revisión del Valor Agregado de Distribución (VAD) "las veces que resulten necesarias", en función de las variables económicas.

Y es así que ahora el Ministerio de Desarrollo Productivo tiene cinco días hábiles para convocar y difundir la audiencia pública. Finalizada la misma, se dispondrá de otros cinco días hábiles para dictar la resolución correspondiente. Si se vence el plazo sin que se dicte resolución, la propuesta de EC SAPEM se considerará automáticamente aprobada en su totalidad.

