Minería: Catamarca refuerza el control del empleo para ampliar las oportunidades

El Gobierno de Catamarca, a través del Ministerio de Educación y Trabajo, puso en marcha un nuevo esquema de control y seguimiento del empleo generado por la actividad minera, con el objetivo de garantizar que el crecimiento del sector se traduzca en más trabajo registrado y más oportunidades para los catamarqueños.

La iniciativa establece nuevas obligaciones para las empresas mineras y, al mismo tiempo, amplía las herramientas con las que cuenta la autoridad laboral provincial para verificar el impacto efectivo de los proyectos sobre el mercado de trabajo.

A partir de la Resolución N.º 164/2026, las empresas mineras deberán informar mensualmente a la Secretaría de Trabajo la totalidad de las empresas contratistas y proveedoras que tengan trabajadores afectados a cada proyecto. La presentación deberá incluir información específica sobre la composición de esa fuerza laboral y las tareas que desarrolla.

Entre los datos que deberán ser informados se encuentran:

Cantidad de empleados afectados.

afectados. Actividad desarrollada por los trabajadores.

por los trabajadores. Lugar efectivo de prestación de tareas .

. Totalidad de las empresas contratistas y proveedoras vinculadas a cada proyecto.

La información tendrá carácter obligatorio y de declaración jurada, por lo que el nuevo mecanismo apunta a establecer una base de datos concreta y actualizada sobre el empleo asociado a la actividad minera en la provincia.

Fiscalización electrónica

El esquema dispuesto por la Provincia no funcionará de manera aislada. La nueva obligación de las empresas se complementará con la fiscalización electrónica que realiza la autoridad laboral provincial a partir del acceso a la información de la seguridad social.

Esta posibilidad se encuentra contemplada en el convenio de colaboración e intercambio de información suscripto con la entonces AFIP —actual ARCA—, que permite a la Provincia disponer de herramientas destinadas a verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales y de la seguridad social.

En ese marco, el Módulo Fiscalización Federal constituye una de las herramientas disponibles para profundizar los controles. La integración entre la información que deberán aportar las empresas y los datos provenientes de los sistemas de fiscalización permitirá avanzar sobre una identificación más precisa del empleo efectivamente vinculado a los proyectos mineros.

El objetivo es fortalecer los cruces de información y evitar que los registros laborales queden desvinculados del lugar en el que los trabajadores desarrollan efectivamente sus tareas.

Registro actualizado según el lugar de trabajo

La nueva disposición también alcanza a las empresas mineras y proveedoras, que deberán verificar que sus trabajadores se encuentren correctamente registrados de acuerdo con el lugar efectivo donde prestan tareas. Además, tendrán la responsabilidad de mantener esa información actualizada en los sistemas correspondientes. Este punto resulta central dentro del nuevo esquema, ya que permitirá contrastar los registros declarados con las herramientas de fiscalización disponibles para la autoridad laboral.

De esta manera, la Provincia busca contar con datos más precisos sobre el empleo efectivamente vinculado a los proyectos mineros que se desarrollan en Catamarca, tanto en lo referido al empleo directo como al generado a través de contratistas y proveedores.

La trazabilidad de esa información permitirá identificar con mayor claridad la dimensión laboral de cada proyecto y disponer de elementos objetivos para evaluar el impacto de la actividad sobre el empleo provincial.

Fortalecer el empleo local

La medida forma parte de una política provincial orientada a fortalecer la participación del empleo local en el desarrollo minero. El enfoque planteado combina el acompañamiento a las inversiones con una mayor capacidad estatal para controlar y verificar cuáles son los efectos concretos que esas inversiones producen en materia laboral.

En ese sentido, el Gobierno sostiene que el crecimiento de la minería debe estar acompañado por mecanismos que permitan conocer de manera precisa cuánto empleo genera cada proyecto, qué trabajadores se encuentran vinculados y dónde se desarrolla efectivamente esa actividad.

La ministra de Educación y Trabajo, Verónica Soria, explicó el sentido de la iniciativa y remarcó la necesidad de que el crecimiento de la actividad minera tenga una traducción concreta en oportunidades laborales para la población catamarqueña.

"La minería es una oportunidad estratégica para Catamarca, pero necesitamos que su crecimiento se traduzca cada vez más en trabajo para nuestra gente. No alcanza con atraer inversiones: tenemos que poder verificar cuánto empleo genera cada proyecto, dónde están registrados esos trabajadores y cuánto de esa actividad queda efectivamente en la provincia. Por eso estamos fortaleciendo las herramientas de control y fiscalización, porque queremos una minería que genere desarrollo, fortalezca a nuestros proveedores y amplíe las oportunidades laborales para los catamarqueños", señaló Soria.

Políticas de empleo y formación

Con el nuevo esquema, el Gobierno provincial podrá integrar la información presentada por las empresas con las herramientas de fiscalización laboral disponibles. Esa articulación apunta a fortalecer la trazabilidad del empleo generado por la minería y a construir una mirada más completa sobre el impacto de la actividad.

El seguimiento no se limitará únicamente a contabilizar trabajadores. También permitirá identificar el empleo directo e indirecto, conocer las empresas que participan de cada proyecto y disponer de información vinculada con las actividades y los lugares efectivos de prestación de tareas.

A partir de esa información, la Provincia podrá generar indicadores objetivos destinados a orientar las políticas de empleo y formación vinculadas al desarrollo minero.

El nuevo mecanismo, por lo tanto, busca convertir la información laboral en una herramienta para la planificación. La obligación de declarar mensualmente los datos, su carácter de declaración jurada y la posibilidad de contrastarlos mediante los sistemas de fiscalización permiten establecer un circuito de seguimiento más preciso sobre la actividad.

Así, el Estado provincial apunta a acompañar el crecimiento de la minería mediante inversiones y desarrollo, pero también mediante una mayor capacidad de control sobre sus resultados laborales. La premisa planteada es que conocer con precisión dónde, cómo y para quién se genera el empleo constituye un elemento necesario para ampliar las oportunidades para los catamarqueños, fortalecer a los proveedores locales y orientar las políticas de formación y empleo asociadas al desarrollo minero.