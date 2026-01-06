SUAF de ANSES: cuáles son los nuevos montos y topes de ingresos en enero

Con el inicio del nuevo año, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha el esquema de pagos con el aumento mensual basado en el índice de inflación de noviembre.

Esta suba del 2,47% impacta de forma directa en los ingresos de los trabajadores en relación de dependencia, monotributistas y titulares de la prestación por desempleo que integran el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).

El ajuste no solo modifica el dinero que se deposita mensualmente, sino que también eleva los topes de ingresos del grupo familiar (IGF). Este es un dato vital para las familias, ya que determina en qué nivel de cobro se ubican.

Los nuevos topes de ingresos del SUAF de la ANSES para enero 2026

Para este primer mes del año, la ANSES estableció los siguientes límites de ingresos para poder cobrar las asignaciones:

Tope máximo del grupo familiar : se ubica en los $3.784.500 (suma de los ingresos de ambos progenitores).

: se ubica en los $3.784.500 (suma de los ingresos de ambos progenitores). Tope máximo por cada integrante: ningún miembro del grupo familiar puede superar los $1.892.250 de forma individual para que la familia siga habilitada al cobro.

Escalas de cobro: ¿Cuánto se paga por hijo?

El monto de la asignación es inverso al ingreso: cuanto menos gana la familia, mayor es el beneficio. Tras la suba del 2,47%, los montos aproximados son:

Ingresos familiares hasta $720.000: percibirán el monto máximo de $54.360 por cada hijo.

por cada hijo. Ingresos entre $720.000 y $1.050.000: el monto por hijo será de aproximadamente $36.600 .

. Ingresos entre $1.050.000 y $1.200.000: cobrarán cerca de $22.100 por hijo.

por hijo. Ingresos superiores a $1.200.000 (hasta el tope máximo): percibirán el monto mínimo de $11.400 por hijo.

Estos valores varían en las denominadas "zonas desfavorables" (como la Patagonia), donde los montos son superiores.

Asignación por Hijo con Discapacidad

En el caso de los hijos con discapacidad, el beneficio no tiene tope de ingresos y los montos son significativamente más altos para ayudar con los gastos de tratamiento y cuidados.

Para enero, el valor general se sitúa en los $177.100, pudiendo alcanzar los $230.000 en zonas especiales.

Calendario de pagos del SUAF

Al igual que las jubilaciones, las asignaciones familiares se depositan siguiendo la terminación del DNI. El cronograma para los trabajadores activos comenzará a partir de la segunda semana de enero, junto con el resto de las prestaciones de ANSES.

Es fundamental que los beneficiarios mantengan actualizados sus datos de contacto y vínculos familiares en la plataforma "Mi ANSES" para evitar suspensiones en el pago.