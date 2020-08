Adabel Guerrero se convirtió en tendencia en las redes por su caída en el Cantando 2020": los mejores memes

En los tiempos que corren, las ocurrencias y el ingenio puesto en escena en forma de meme hicieron de esto una de las herramientas fundamentales del humor. Se trata de una manera de describir rápidamente, por ejemplo, una situación o una expresión de modo, casi siempre, graciosa. Es un archivo multimedia que se va multiplicando hasta transformarse en viral. Para que esto suceda tiene que ocurrir algo que lo amerite, alguien que se encargue de presentar un escenario, como lo hizo, sin ir más lejos, Adabel Guerrero en la última gala del Cantando 2020.

Guerrero y su partener, Leonardo Bassano, interpretaron “Será que no me amas”, de Luis Miguel. Una vez finalizada la presentación, le tocó el turno al jurado de puntuarlos. En este paso, crítica como siempre, y no contenta con lo visto, Moria Casan reprobó lo que mostraron. Sobre todo, hizo hincapié en la parte actuada, en el baile: “Vos estuviste como una maestrita y te olvidaste de la artista. Fuiste como una directora de escuela que esta seria, mandando y necesitando aprobación”.

Acto seguido, la bailarina le contestó: “Estoy cumpliendo con mi trabajo, la otra vez a Nacha (Guevara) no le gustó la coreografía y vine a chequearla porque soy profesora de danzas clásicas”. No contenta con sus palabras, Moria le pidió que mostrara lo que sabe hacer, que hiciera una pirueta. Adabel le hizo caso y luego de un mal movimiento, terminó en el piso. Se dio un gran golpe que asustó a todos los que estaban presentes.