En medio del calor, hay Alerta Amarilla para Catamarca por tormentas

En medio del veranito que tiene el otoño en Catamarca, el oeste provincial se prepara para una jornada meteorológicamente inestable luego de que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitiera una alerta amarilla por tormentas para la tarde y la noche de este lunes, con foco en áreas de la Puna y en sectores cordilleranos donde se esperan fenómenos de variada intensidad.

De acuerdo con el informe del organismo nacional, el aviso alcanza a la Puna de Antofagasta de la Sierra, Belén, Tinogasta y Santa María, además de las zonas cordilleranas de Antofagasta de la Sierra y Tinogasta, configurando un escenario de vigilancia sobre una amplia franja del oeste provincial.

Tormentas aisladas y fenómenos localmente fuertes

Según precisó el SMN este lunes, el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes, lo que eleva la atención sobre posibles eventos severos en lapsos cortos.

El parte meteorológico advierte que estas tormentas podrían estar acompañadas por una combinación de fenómenos típicos de alta intensidad como frecuente actividad eléctrica, caída de granizo, ráfagas intensas y abundantes precipitaciones en cortos períodos.

La advertencia pone especial énfasis en la rapidez con la que podrían desarrollarse las precipitaciones, una característica que suele incrementar el impacto local del fenómeno, especialmente en zonas de difícil escurrimiento o caminos de altura.

Lluvias acumuladas

En cuanto a los valores previstos, el organismo nacional informó que se esperan precipitaciones acumuladas entre 10 y 30 milímetros, aunque aclaró que esos registros podrían ser superados de manera local.

Ese detalle refuerza la necesidad de seguimiento permanente de la evolución meteorológica durante la tarde y la noche, ya que la dinámica de las tormentas aisladas puede generar acumulados superiores en sectores puntuales del oeste catamarqueño.

Uno de los puntos más destacados del informe oficial está vinculado con las zonas elevadas de la cordillera. Allí, debido a las condiciones propias de altura, las precipitaciones podrían manifestarse en forma de nieve y/o granizo.

Esta posibilidad alcanza principalmente a los sectores más altos de la cordillera de Antofagasta de la Sierra y Tinogasta, donde la combinación entre humedad, tormentas y descenso térmico puede derivar en eventos sólidos, especialmente durante la noche.

La mención a nieve en pleno desarrollo de tormentas subraya la complejidad del sistema previsto para el oeste provincial.

Un escenario regional con alertas en varias provincias

El fenómeno no se limita a Catamarca. El Servicio Meteorológico Nacional informó que la alerta amarilla por tormentas también se extiende a otras regiones del país, conformando un frente de inestabilidad más amplio.

Las zonas bajo la misma categoría incluyen la cordillera de La Rioja, sur de Buenos Aires y el oeste de Río Negro

En paralelo, el SMN elevó el nivel de riesgo a alerta naranja en otras provincias, donde se prevén fenómenos de mayor intensidad.