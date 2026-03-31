Despiden a Ian Cabrera: dolor, vigilia y último adiós al alumno asesinado en la escuela

La ciudad de San Cristóbal vive horas de enorme pesar con el último adiós a Ian Cabrera, el alumno de 13 años que fue asesinado por un compañero dentro de la Escuela Normal Mariano Moreno N°40.

Desde las primeras horas de este martes, familiares, amigos y vecinos comenzaron a reunirse en la Asociación Mutual de San Cristóbal, donde se desarrolla el velatorio del adolescente en una escena profundamente emotiva y desoladora.

El acompañamiento de la comunidad se extendió durante toda la noche. Decenas de personas permanecieron junto a la familia, en una muestra de cercanía que volvió a reflejar el impacto que causó la tragedia en toda la ciudad. La despedida se convirtió así en una expresión colectiva del dolor que atraviesa a San Cristóbal desde el ataque ocurrido dentro del establecimiento educativo.

El traslado al cementerio y el entierro

De acuerdo con la información difundida, el traslado del cuerpo al Cementerio Municipal de San Cristóbal está previsto para la mañana de hoy.

El recorrido hacia el cementerio marcará el cierre de una vigilia cargada de dolor, en la que la comunidad volvió a mostrar su cercanía con los seres queridos de Ian.

La despedida adquiere una dimensión aún más conmovedora por la edad de la víctima y por el contexto en que ocurrió el crimen, dentro de un ámbito que debía representar cuidado y formación.

La situación del agresor de 15 años

Mientras San Cristóbal despide a Ian, la situación del adolescente de 15 años señalado como agresor sigue bajo intervención estatal.

Según se informó, el menor fue trasladado a un centro de alojamiento de menores de Santa Fe, donde permanecerá bajo resguardo institucional acorde a su edad.

En paralelo, el caso volvió a poner en debate la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil, aprobado en marzo de 2026. Sin embargo, pese a la reciente sanción, el adolescente no podrá ser juzgado por un tribunal, debido a que la propia norma establece un plazo de 180 días para su entrada en vigencia.

Ese punto, fijado en el Artículo 52, determina que la ley todavía no resulta aplicable al hecho ocurrido en San Cristóbal, por lo que el joven continúa alcanzado por el régimen anterior.

Una ciudad que acompaña en silencio

La despedida de Ian Cabrera condensó en una sola noche el estado emocional de toda la ciudad: conmoción, tristeza y acompañamiento silencioso.

La presencia sostenida de vecinos, amigos y allegados junto a la familia durante toda la madrugada mostró cómo la tragedia excedió el ámbito escolar para transformarse en una herida social compartida.

El traslado al cementerio, previsto para esta mañana, será el último capítulo de una despedida que deja a San Cristóbal sumida en el dolor, mientras la imagen del adolescente de 13 años sigue atravesando a una comunidad que aún intenta procesar una tragedia sin precedentes.