Conmoción: una mujer asesinó a su esposo de un balazo por llegar borracho a su casa

Un violento episodio ocurrido en la localidad de Tecka, a unos 100 kilómetros de Esquel, generó conmoción tras revelarse un desenlace inesperado. Todo comenzó con un llamado al 911, en el que una mujer, en estado de desesperación, denunció que su marido había recibido un disparo dentro de su vivienda.

Sin embargo, al arribar al lugar, los agentes policiales se encontraron con un escenario que modificó por completo la interpretación inicial del hecho. La propia mujer que había alertado a las autoridades terminó siendo señalada como la autora del disparo.

De acuerdo a lo informado por la policía local, el hombre se encontraba gravemente herido dentro de su casa, con una lesión de arma de fuego que presentaba orificio de entrada pero no de salida, lo que daba cuenta de la gravedad del impacto.

El traslado y el desenlace fatal

Tras constatar la situación, los efectivos dispusieron el traslado urgente de la víctima hacia el hospital de Esquel. Sin embargo, el estado del hombre era crítico y el desenlace se produjo antes de llegar al centro de salud.

Según confirmaron desde el Ministerio Público Fiscal de Chubut, el fallecimiento ocurrió cuando apenas se habían recorrido unos 30 kilómetros del trayecto. Este dato refuerza la gravedad de la herida sufrida y el escaso margen de intervención médica que existió.

El hecho ocurrió durante la jornada del sábado y desde ese momento se activaron los protocolos correspondientes para casos de homicidio, con la intervención de las autoridades judiciales.

La confesión de la mujer y su detención

Tras la intervención policial, la situación tomó un giro decisivo cuando la mujer admitió haber sido quien efectuó el disparo. A partir de esa confesión, fue detenida de manera inmediata como principal implicada en el homicidio.

En su declaración, la acusada brindó una explicación sobre lo ocurrido. Según su testimonio, el hecho se desencadenó en un contexto de violencia:

"Le disparé porque llegó borracho y violento" , expresó.

, expresó. "Me quise defender porque me quería dar una paliza", agregó.

Estas afirmaciones introducen un elemento clave en la investigación: la posible existencia de una situación de defensa frente a una agresión, lo que ahora deberá ser analizado por la Justicia.

La investigación en curso

A pesar de la confesión, los investigadores trabajan para reconstruir con precisión la dinámica del ataque y determinar en qué contexto exacto ocurrió el homicidio. La tarea no se limita a la versión de la acusada, sino que incluye la recolección de pruebas y testimonios que permitan establecer las circunstancias del hecho.

Entre las primeras medidas adoptadas se encuentran:

Toma de testimonios a vecinos de la zona.

de la zona. Relevamiento del entorno donde ocurrió el episodio.

Análisis de los elementos presentes en la escena del crimen.

Hasta el momento, no trascendió si existían antecedentes de conflictos domésticos entre la pareja que pudieran haber anticipado un desenlace de estas características.

Próximos pasos judiciales

La mujer permanece detenida a la espera de la correspondiente audiencia de control de detención y formalización de la investigación penal. La fecha de esta instancia será definida en los próximos días por la Oficina Judicial.

En esa audiencia se evaluará la legalidad de la detención, se formalizarán los cargos y se comenzará a delinear el rumbo del proceso judicial. Será allí donde se analicen los elementos reunidos hasta el momento y se establezcan las primeras definiciones sobre la situación procesal de la imputada.