Afirman que Rodrigo De Paul se habría separado de la madre de sus hijos y estaría en una relación con Tini Stoessel

Fuertes rumores surgieron en diversos medios de que Tini Stoessel y Rodrigo de Paul estarían empezando una relación. La información comenzó a circular en las últimas horas, luego de que el futbolista no saludara a su pareja Camila Homs, por su cumpleaños.

Además, esta versión cobró mayor fuerza aun, luego de que se conociera que Tini habría visitado al jugador del Atlético de Madrid en octubre de este año, cuando la joven se encontraba de gira por Europa. Desde el entorno de la artista afirman que la relación que tienen es solo de amistad.

En los últimos meses se habló mucho sobre la situación sentimental del jugador de la Selección Argentina, ya que hace un año no comparte fotos ni videos junto a su pareja Camila Homs -algo que hacía cotidianamente en su cuenta de Instagram- y tampoco la saludó por su cumpleaños. Estos indicios indicarían que el futbolista y la modelo habrían decidido terminar su relación a mediados de 2021. Por el momento ninguno de los dos desmintieron los rumores y aun se siguen en redes sociales aunque no mantienen mucho contacto.

Rodrigo también fue relacionado con la China Suárez cuando estalló el "WandaGate". Ante esa información, el futbolista decidió hablar al respecto. "Se volvieron locos. No sé de dónde salió eso, no la vi en mi vida a la China. No sé quién dijo eso. Te lo juro por mi hija Francesca que en la vida hablé, me comuniqué o algo. No la conozco, no nada, no entiendo de dónde", dijo De Paul en diálogo con Flavio Azzaro, sobre el encuentro que habría mantenido el deportista con la actriz, mientras ella se encontraba en Madrid en octubre de este año.