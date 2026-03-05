Carafea relanza su histórica Peña con un formato itinerante: ¿dónde actuarán?

Después de 15 años de historia que consolidaron su identidad artística, la banda catamarqueña Carafea anunció el regreso de uno de sus espacios más representativos: La Peña de Carafea. El anuncio hecho en la noche de ayer en sus redes sociales, marca el inicio de una nueva etapa para el grupo, que decidió reinventar el formato tradicional para convertirlo en una peña itinerante, una propuesta pensada para recorrer distintos escenarios y reencontrarse con el público en diferentes provincias.

La iniciativa busca mantener la esencia que caracterizó al proyecto desde sus orígenes: compartir la música y celebrar las raíces culturales a través de un espacio de encuentro entre artistas y público. Bajo esa premisa, el grupo presentó oficialmente el concepto que impulsará esta nueva etapa de su trayectoria.

"Carafea hoy da la bienvenida a su peña itinerante: un movimiento que va a recorrer escenarios y conectar provincias con la misma premisa de siempre... compartir la música y nuestras raíces", señalaron desde la banda al anunciar la propuesta.

El proyecto, que ya genera expectativa entre seguidores y artistas vinculados a la escena folklórica, representa un nuevo capítulo dentro del recorrido artístico del grupo, que busca ampliar el alcance de su tradicional encuentro cultural.

Una propuesta que conecta provincias y escenarios

La nueva versión de La Peña de Carafea se plantea como un movimiento cultural itinerante, diseñado para llevar la música a distintos puntos del país. En lugar de desarrollarse en un único lugar, el formato permitirá que el evento viaje por diferentes escenarios, generando encuentros musicales en diversas provincias.

La banda adelantó que las fechas serán anunciadas próximamente, aunque la iniciativa ya comenzó a despertar expectativas entre seguidores y artistas que forman parte del circuito folklórico. En ese marco, surgió una pregunta que rápidamente comenzó a circular entre músicos y el público: ¿dónde será la primera parada de la nueva peña?

Según lo planteado por los propios fans, los destinos aparecen como los principales candidatos para inaugurar esta etapa del proyecto. Los lugares que "pican en punta" son:

Catamarca

Córdoba

Mendoza

Salta y Tucumán

La posibilidad de iniciar el recorrido en Catamarca cobra un significado especial por tratarse de la provincia de origen del grupo y el resto de las provincias que los seguidores marcan en los comentarios en las redes, deja ver al alcance nacional que tiene la formación folklórica..

El impulso de un verano de festivales

El lanzamiento de esta nueva etapa llega después de una temporada de festivales especialmente exitosa para Carafea durante el verano. La banda participó de distintos escenarios del circuito folklórico, consolidando su presencia ante públicos de diferentes regiones.

Ese recorrido artístico tuvo su punto más destacado en uno de los encuentros musicales más importantes del calendario cultural del norte argentino: la Serenata a Cafayate. En ese evento, el grupo logró una consagración significativa al ser reconocido como Revelación del festival, un logro que terminó de coronar el trabajo realizado durante la temporada.

La distinción no solo representó un reconocimiento artístico, sino que también funcionó como un impulso para los proyectos que la banda planea desarrollar durante el año.

Expectativa por las primeras fechas

Aunque las fechas del recorrido aún no fueron confirmadas, el anuncio generó expectativa entre seguidores y referentes del ambiente musical. La propuesta abre la puerta a una serie de encuentros que, según adelantaron desde la banda, recién comienzan a tomar forma.

"Esto recién empieza", señalaron desde Carafea al presentar el proyecto. La frase sintetiza el espíritu de una iniciativa que pretende continuar el camino construido durante 15 años, pero con una dinámica renovada que permitirá llevar la peña a distintos puntos del país.

Mientras el grupo prepara los próximos anuncios, la expectativa se concentra en conocer cuál será la primera parada de este recorrido musical, con Catamarca y Córdoba como los destinos que, por ahora, aparecen al frente de la lista.