Francella crítica al desfinanciamiento del cine y alerta por la falta de trabajo en la actuación

En medio de la promoción de su nuevo proyecto "Playa de Lobos", el reconocido actor Guillermo Francella realizó fuertes declaraciones sobre la situación actual de la industria audiovisual y el impacto de las medidas de desfinanciamiento en el INCAA durante el gobierno de Javier Milei.

Las afirmaciones se produjeron en una entrevista exclusiva con Puro Show Noche, donde el actor reflexionó sobre el presente del sector, el clima dentro del mundo artístico y las dificultades que atraviesan quienes trabajan en la actuación. Sus palabras se suman al reclamo que distintos integrantes de la industria vienen expresando respecto a la reducción de actividad y oportunidades laborales.

La presentación de "Playa de Lobos"

Durante la conversación televisiva, Francella se encontraba promocionando su nuevo proyecto, "Playa de Lobos", definido como una comedia negra con elementos de intriga y toques de suspenso.

El actor aprovechó la instancia no solo para hablar de la propuesta artística, sino también para analizar el contexto general en el que se produce hoy el audiovisual. En ese marco, abordó directamente la discusión que atraviesa al sector y que involucra tanto a artistas como a productores, técnicos y realizadores.

Si bien el proyecto representa un nuevo desafío profesional dentro de su trayectoria, la conversación derivó rápidamente hacia el panorama general de la industria y las dificultades estructurales que, según el actor, están afectando al trabajo actoral.

"Más que una grieta, hay una realidad"

Uno de los conceptos más contundentes que dejó la entrevista fue la referencia a "la grieta" dentro del ámbito artístico. Francella se refirió al debate que se generó entre actores y trabajadores del sector a partir de las políticas actuales.

Sin embargo, el actor fue categórico al plantear que la discusión excede las diferencias ideológicas.

"Acá, más que una grieta, hay una realidad: no hay trabajo, no hay ficción", afirmó.

Con esa frase sintetizó lo que, según su visión, representa el principal problema que atraviesa hoy el sector audiovisual: la escasez de producciones y, en consecuencia, la reducción de oportunidades laborales para actores y trabajadores de la industria.

Una mirada desde la experiencia y la familia

A pesar de encontrarse atravesando un gran momento profesional, Francella explicó que su diagnóstico sobre la situación no surge únicamente de su experiencia personal.

El actor señaló que la percepción del deterioro del sector también aparece en su entorno familiar, particularmente a través de sus hijos, quienes también se dedican a la actuación.

"Los dos hijos míos son actores y me lo expresan todo el tiempo. El panorama es desolador", sostuvo.

De este modo, el intérprete puso el foco en la realidad de las nuevas generaciones que buscan desarrollarse en el ámbito artístico y que, según su testimonio, encuentran un escenario mucho más limitado que el que existía en otras etapas de la industria.

Un contraste con otras épocas de la televisión

Durante la entrevista, Francella también recordó cómo era el funcionamiento de la televisión abierta cuando él comenzó su carrera.

En su relato, remarcó la gran cantidad de producciones que existían en ese momento y que permitían una dinámica constante de trabajo para actores y equipos técnicos.

"No se filma, obviamente la televisión abierta desapareció. Cuando yo comencé, había unitarios, tiras diarias y siempre había muchísimo trabajo", recordó.

El actor trazó así un contraste directo entre el pasado y el presente de la industria, marcando cómo el volumen de producción era un factor determinante para sostener la actividad laboral.

El valor de los proyectos como "currículum"

Otro punto que Francella destacó fue la importancia que tenían las producciones televisivas y cinematográficas como espacio de crecimiento profesional para los actores.

Según explicó, la cantidad de proyectos disponibles permitía que muchos intérpretes fueran convocados en función de su desempeño en trabajos anteriores, generando una dinámica que favorecía la renovación de nombres dentro de la industria.

Entre los aspectos que remarcó se encuentran:

La diversidad de producciones, como unitarios y tiras diarias.

La posibilidad de construir trayectoria a partir de cada proyecto realizado.

La circulación constante de actores, que eran convocados por su desempeño previo.

En ese contexto, el volumen de producción funcionaba como un verdadero "currículum en movimiento", donde cada trabajo abría la puerta a nuevas oportunidades.

El presente del cine y la televisión

Hacia el final de la entrevista, Francella sintetizó su mirada sobre el momento actual del sector audiovisual.

Más allá de las posiciones políticas o de las opiniones individuales sobre el rumbo del país, el actor insistió en que el problema principal es la falta de actividad.

"Hoy hay algo que excede si opinás de un modo u otro. Es la verdad, no hay trabajo. La gente dejó de concurrir al cine", concluyó.

La afirmación resume una preocupación extendida dentro del sector artístico: la caída en la producción audiovisual y la disminución de la asistencia del público a las salas de cine.