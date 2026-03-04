Echarri sobre Andrea del Boca en "Gran Hermano 2026": "Ese nivel de exposición es doloroso"

La participación de Andrea del Boca en Gran Hermano 2026 (Telefe) generó repercusiones tanto dentro como fuera de la pantalla. Este martes, Pablo Echarri se pronunció públicamente sobre la decisión de su colega de sumarse al reality y no evitó referirse a los problemas judiciales que atravesó la actriz antes de ingresar al programa.

La postura de Pablo Echarri sobre los realities

Durante una entrevista en Puro Show (eltrece), a Echarri le preguntaron si aceptaría formar parte de un reality. Su respuesta fue contundente y dejó en claro su postura frente a este tipo de formatos televisivos: "Yo creo que por el presente te diría que no, trataría de evitarlo, porque ese nivel de exposición es duro y doloroso".

La frase sintetiza su mirada crítica sobre la sobreexposición mediática que implica convivir frente a las cámaras las 24 horas. Sin embargo, al ser consultado puntualmente por la decisión de Andrea del Boca, el actor adoptó un tono comprensivo y respetuoso.

"A mí me parece que está bien, ella debe haber tomado una decisión personal y debe tener razones lógicas para haberlo hecho". Con esas palabras, Echarri dejó en claro que, aunque no compartiría ese camino en su presente profesional, respeta la determinación de su colega.

Las causas judiciales y la referencia política

Uno de los puntos más sensibles abordados en la entrevista fue el de los problemas judiciales que enfrentó Andrea del Boca tras realizar la novela Mamá corazón. Sobre ese tema, Echarri no dudó en establecer una interpretación política del conflicto.

"La situación judicial fue porque estuvo cerca de Néstor y Cristina. Fue una persecución política, no tengas dudas, si la investigación fue un bluff y nunca se comprobó ningún tipo de estafa". El actor vinculó directamente la causa judicial con la cercanía de la actriz a Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, al sostener que la investigación fue un "bluff" y que "nunca se comprobó ningún tipo de estafa".

En ese sentido, agregó una reflexión que conecta el conflicto judicial con el contexto de producción audiovisual: "Yo imaginaba que ella iba a tener este lío al hacer una novela por fuera de las herramientas de fomento a lo audiovisual".

Sus declaraciones no solo reavivaron el debate sobre la causa, sino que también volvieron a poner el foco en las circunstancias que precedieron el ingreso de Del Boca al reality.

Tensiones dentro de la casa

Mientras afuera se discute el trasfondo político y judicial, dentro de la casa de Gran Hermano 2026 (Telefe) la actriz enfrenta un escenario complejo. Aunque los televidentes la respaldan, sus compañeros manifestaron malestar por distintas actitudes que, según trascendió en clips viralizados, generaron fricciones internas.

Los dos principales motivos por los que Andrea del Boca se convirtió en una de las participantes más resistidas por sus compañeros son:

El manejo de la cocina: varios concursantes señalaron que "se cree la dueña" de ese espacio y que sirve porciones pequeñas sin posibilidad de repetir.

Su forma de dirigirse al grupo: cuestionaron comentarios y órdenes que generaron incomodidad.

En ese contexto, Titi Tcherkaski expresó su malestar luego de que, según relató, la actriz los instara a ordenar el living "porque ella se levanta temprano y se ocupa de hacer la comida".

"Siento que tiene comentarios feos. Ordeno porque hay que ordenar y punto, no por vos", disparó la Tiktoker.

La tensión no quedó allí. Este lunes también salió a la luz un episodio protagonizado por Brian Sarmiento, quien terminó llorando tras una discusión vinculada a la comida. Según se conoció, Andrea preparó una salsa con comino pese a que el exfutbolista había advertido reiteradamente que ese condimento le hace daño.

Entre lágrimas, Sarmiento expresó su malestar:

"Con la comida no se jode, hay un condimento que me cae muy mal. El otro día lo comí igual porque tenía hambre, pero no está bueno".

El episodio profundizó el malestar interno y sumó un nuevo foco de conflicto en la convivencia.

Exposición, polémica y escenario abierto

Las declaraciones de Pablo Echarri, sumadas a los conflictos dentro de la casa, configuran un escenario donde la figura de Andrea del Boca vuelve a ocupar el centro de la escena pública. Entre la defensa de su colega respecto de las causas judiciales y las tensiones cotidianas del reality, su paso por Gran Hermano 2026 se desarrolla bajo una intensa lupa mediática.

Mientras los televidentes la apoyan, puertas adentro la convivencia parece volverse cada vez más áspera. Y en ese contraste entre respaldo externo y resistencia interna, se materializa aquello que Echarri definió como un nivel de exposición "duro y doloroso".

