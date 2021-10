Charly García: Sexualmente estoy bien, económicamente tirando y emocionalmente como se puede

Un día antes de cumplir 70 años, Charly García habló sobre cómo se encuentra hoy y contó algunas anécdotas e intimidades de su vida por estos días. “Sexualmente bien, económicamente tirando y emocionalmente como se puede”, respondió Charly parafraseando a Mick Jagger. Se lo dijo a Roberto Petinatto, de manera telefónica, en Genio o Idiota, (Pop Radio 101.5). Además, el artista se mostró feliz de que este aniversario de su nacimiento llegue “con el fin de la pandemia”.

“¡No puedo salir a la calle! Y hoy están todos que me dicen cosas como: 'Sin vos, no hubiera existido'”, contó García sobre cómo está viviendo la previa a su cumpleaños. “'¿Y yo qué culpa tengo?', deciles”, le sugirió Pettinato. “Sí, yo les digo eso”, concedió Charly.

El artista reveló que su disco nuevo se llamará La Lógica del Escorpión y reflexionó al respecto. “No hay lógica, hay suerte. Como la película esa de Woody Allen, que está jugando al tenis y dice: 'Si la pelotita pasa...'. Entonces Woody Allen dice: 'La mayoría de la gente no se da cuenta de lo importante que es tener suerte'. La suerte es más importante que muchas boludeces que uno piensa que van a salir como creen”, dijo Charly.

“Me da paz, porque si Keith Richards está vivo, yo me quedo tranquilo”, dijo Charly trazando un paralelismo con el guitarrista stone y además contó una anécdota que vivió con Charlie Watts, el baterista que falleció en el pasado mes de agosto. “Charlie se fue tocando su ritmo eterno. Era increíble. Una vez que estaba con ellos en el mismo lugar, yo me acerqué a donde estaba la comida, tomé un trozo de algo que no se de qué mierda era y él me dijo: 'Vos debés ser importante'”, recordó entre risas.

A pedido de Petinatto, García también se animó a trazar paralelos con otros grandes músicos de su generación. “Yo a esa edad estaba en la calle haciendo quilombo con la guitarra”, dijo al analizar la carrera de Los Beatles en sus comienzos. “Soy igual que Bob Dylan, pero me faltan los 900 palos verdes que tiene él en el banco”, agregó y generó más carcajadas en el estudio.

“Siempre fui famoso yo, desde que tengo uso de razón siempre noté que pasaba algo. En un momento dije: '¿Estoy loco o soy famoso?' Si estuviera loco me hubiesen internado, así que debo ser famoso”, reflexionó al hablar sobre la fama. “Si sos famoso y te odian debe ser horrible”, agregó.

Charly reconoció que, actualmente, pasa gran parte de sus días viendo videos y escuchando música a través de YouTube, en donde descubre contenidos que lo apasionan. “Pasan cosas que me interesan mucho: cosas de músicos que tocan aislados, entonces yo lo puedo sacar y ponerlos en mis discos. Cosas de los años 60. Hay canales que pasan esas putitas que se quieren hacer famosas cantando con un vocoder... Y eso no lo soporto”, dijo con picardía y polémica en equivalentes dosis.

“Me encanta ver videos de gente extranjera que reacciona a mis canciones, para ver cómo lo hacen. Hay muchos americanos que lo hacen. Algunos se agarran la cabeza, no pueden creerlo, dicen: '¿Por qué este músico no es famoso en todo el mundo?' Hasta ahora, no agarré a ninguno que no le gustara lo que yo hago”, dijo como ejemplo de sus consumos virtuales y como preludio a un debate para tratar de entender por qué no pasó esto. “Era re grasa cantar en castellano, después de los Beatles, ¿qué ibas a cantar?”, cerró Charly.