Claudia Villafañe se consagró en el Masterchef Celebrity

Este lunes por la noche, se emitió la gran final de Masterchef Celebrity primera edición. Las protagonistas fueron Claudia Villafañe, exmujer de Diego Armando Maradona y la actriz Analía Franchín.

La gran ganadora de la noche fue Villafañe que se quedó con el trofeo y una suma de 1millón de pesos. Se lo dedicó a "los que ya no están".

La competencia que tuvo a famosos cantantes, actores, deportistas, duró tres meses hasta que tuvo a su ganadora. El programa comenzó pasada las 22.15 donde el conductor Santiago del Moro hizo una emocionante introducción para luego pasarle la posta a los jurados que fueron grandes protagonistas del programa, Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis.

La novedad es que pudieron presenciar el programa varios participantes que quedaron en el camino como Sofía Pachano, el Polaco, Vicky Xipolitakis, Fede Bal, Roberto Moldavsky, Boy Olmi y el Turco García, que estuvieron a un costado.

La sorpresa de la noche fue para las finalistas, ya que en un momento ingresaron los familiares de Villafañe y Franchín. Por el lado de Claudia, ingresaron sus hijas Dalma y Yanina y por el lado de Analía ingresó su pequeño hijo Benicio.

Luego, llegó el momentos de las pruebas y la primera fue que preparen una comida digna y un postre digno de un restaurante refinado y debían hacerlo en 90 minutos. Analía se decidió por una entrada de carpaccio de portobellos, como plato principal un pulpo grillado y, de postre, durazno asado con almíbar de naranja, ricota casera y praliné de nueces. Claudia, por su parte, optó por una burrata con tomates confitados, frutillas y vinagreta de vainilla como entrada, de plato principal eligió un solomillo de cerdo envuelto en conejo y panceta y, de postre, un cremoso de chocolate blanco con helado de banana.

La decisión fue complicada ya que los platos de ambas estuvieron muy bien y los jurados se fueron a deliberar teniendo una difícil tarea. Una vez que terminaron de debatir, Martitegui se encargó de dar a conocer la ganadora y nombró a Claudia Villafañe que con emoción recibió el premio.

Lo que dijo Claudia fue: "Falta gente que me gustaría que esté acá, como mi nieto Benjamín, que está con su papá, y Roma, que su papá no quiere que la muestren en televisión. Mi mamá, que está mal de salud, y el papá de mis hijas que no está"