El fuerte mensaje de Wanda Nara que marcaría su separación definitiva de Mauro Icardi

Wanda Nara estaría cansada del perfil mediático que Mauro Icardi adoptó en los últimos días. Todo comenzó con el cruce con Moria Casán, a quien acusó de drogadicta, y siguió con otro enfrentamiento contra Pochis, la dueña de la cuenta de Instagram @gossipeame. Colapsada por la situación, y al verse perjudicada en su trabajo en Telefe, la mediática lanzó un mensaje que marcaría la ruptura definitiva con el futbolista del Galatasaray turco.

“La vida te va a recompensar por todas las noches que te dormiste llorando. Por todas las veces que te hicieron daño y aún así seguiste confiando. Por todas las veces que te desilusionaron y seguiste soñando. Un día nos irá tan bien que hasta lo que hoy nos falta, nos va a sobrar”, publicó junto a un corazón roto.

Por estas horas, también se habla de infidelidades por parte del rosarino, que se habría visto con otra mujer en su última visita a la Argentina. Sin embargo, él se encargó de aclarar que siempre fue fiel, aunque vaticinó su divorcio y eso sembró muchas dudas entre sus seguidores. El sospechoso mensaje de Wanda Nara que despertó rumores de separación. (Foto: instagram/wanda_nara)

Mauro Icardi dio detalles de su affaire con la China Suárez

Mauro Icardi recordó su aventura con la China Suárez un año y medio después de haberse encontrado con ella en un hotel de París. Lo hizo en medio de un extenso y furioso descargo contra Pochi, la dueña de la cuenta @gossipeame, que este martes lo acusó de haber engañado a Wanda Nara después del casamiento de Lizy Tagliani.

Luego de tratarla de mentirosa, hizo una breve mención sobre el affaire con la actriz en septiembre de 2021 y enterró varios mitos. “(No fui infiel) ni cuando se armó tanto revuelo por una historia de la cual cada uno sacó sus propias conclusiones y solamente los involucrados sabemos la única realidad”, lanzó aclarando que no tuvieron sexo.

En otro fragmento del texto que publicó en Instagram, se consideró un hombre muy respetuoso con su mujer, pero vaticinó que el matrimonio no le durará para siempre: “De mí no vas a poder hablar nunca nada. Como le dije a la señora con la cual tuve un cruce esta semana (Moria Casán): hace 10 años que estoy con la misma mujer y nunca estuve con otra ni lo voy a estar hasta que esté soltero”. Horas antes, en un vivo de Wanda Nara, el estilista Kennys Palacios lo había defendido asegurando que no se despegó de él en lo que duró su estadía en la Argentina. “Yo lo llevé a Ezeiza con la nenas. No se vio con nadie”, remarcó.