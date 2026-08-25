Escándalo financiero: Tini Stoessel descubrió que su padre es el único dueño de su fortuna

La relación profesional y familiar entre la reconocida cantante Martina "Tini" Stoessel y su padre, Alejandro Stoessel, atraviesa un momento de extrema tensión tras finalizar un vínculo contractual que se extendió durante tres meses. La intérprete, de 29 años, solicitó una revisión exhaustiva sobre la gestión de su patrimonio luego de que una auditoría arrojara resultados inesperados sobre las ganancias generadas a lo largo de quince años de carrera artística. El relevamiento contable confirmó que el productor quedó como el único beneficiario de los ingresos cosechados durante todo este período, un dato que desató un conflicto legal y financiero de gran magnitud en el entorno de la artista.

Sociedades comerciales y ausencia de participación accionaria

El informe de la auditoría profundizó en la estructura jurídica mediante la cual se administraban los ingresos de la estrella pop. Los datos revelaron con claridad que todos los derechos económicos de su carrera artística y de su imagen pertenecen a sociedades comerciales donde la intérprete no figura de ninguna manera como propietaria ni como accionista. Esta arquitectura societaria dejó la totalidad del control y el cobro de dividendos exclusivamente en manos de su padre. Aunque la artista firmó documentos a pedido de las empresas involucradas debido al profundo vínculo de confianza familiar que existía, la auditoría confirmó que nunca cedió de manera formal sus derechos comerciales o de imagen, lo que constituye el núcleo de la controversia actual.

Desproporción en la facturación y opacidad bancaria

La investigación contable expuso detalles operativos concretos sobre cómo se manejaban las finanzas cotidianas de la carrera de la cantante. Los puntos más destacados del informe financiero señalan:

Tini facturaba de manera esporádica por sus servicios artísticos siguiendo estrictamente las indicaciones de su padre y ex representante, Alejandro Stoessel.

Durante 2025, los montos percibidos por la artista resultaron profundamente desproporcionados en relación con los ingresos reales alcanzados por las firmas que celebraban los diferentes acuerdos comerciales.

La cantante carecía por completo de acceso a las cuentas bancarias de las compañías que gestionaban su explotación comercial.

No cuenta con contratos vigentes que le aseguren una participación justa en las ganancias futuras ni en sus próximos lanzamientos discográficos.

Negociaciones legales y continuidad en los escenarios internacionales

Frente a este escenario de profunda asimetría patrimonial, el equipo legal de la intérprete tomó cartas en el asunto. Actualmente, los abogados de Tini llevan adelante negociaciones directas con Alejandro Stoessel con el objetivo central de desvincular definitivamente el patrocinio y regularizar la titularidad de todo el patrimonio generado durante su extensa trayectoria. En paralelo, los letrados evalúan rigurosamente si existieron irregularidades en el manejo societario de las firmas involucradas.

A pesar de la compleja disputa económica que se libra en el terreno legal y financiero, la artista demuestra un firme profesionalismo al continuar con sus compromisos laborales impostergables. La cantante sigue adelante con los preparativos y presentaciones de su gira internacional FUTTTURA, la cual cuenta ya con fechas confirmadas en México, Argentina, el resto de América Latina y Europa, manteniendo en alto su carrera musical mientras se define el futuro de su patrimonio.