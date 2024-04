Furia de GH amenazó de muerte a Catalina

A tan solo horas de la nueva gala de eliminación, las cámaras de Gran Hermano (Telefe) captaron una preocupante conversación entre Juliana “Furia” Scaglione y Emmanuel Vich. Mientras pasaban el tiempo en el jardín de la casa, la jugadora más popular del reality lanzó una contundente amenaza contra Catalina Gorostidi, quien no estaba presente para escucharla.

Cuando su único aliado comentó “Quiero que se termine el día”, la inesperada reacción de la entrenadora lo dejó boquiabierto. Sobrepasada por la tensión que impera en el ambiente, ella disparó: “Yo quiero que mi hermana Coy me traiga un arma así le pego un tiro bien en la pierna a la con... esta”.

El clima es de absoluta expectativa esta noche, ya que se llevará a cabo la tradicional cena de nominados. Con la virralización de este video, se incrementaron los pedidos por la eliminacion de Juliana en redes. Además, varios internautas recordaron el fuerte episodio que vivieron Lisandro y Agostina antes de abandonar la casa.

En plataformas como Twitter, son cada vez más las voces que alertan sobre estas conductas por parte de la “hermanita” y que denuncian el silencio de la producción. “Es un montón, luego vendrán las furiosas a justificarle todo”, “Santiago del Moro, esto ya no se puede justificar. ¿Hasta cuándo las amenazas de muerte?”, “Ya comienza a darme un toque de miedo”, fueron algunos de los comentarios.

Furia hizo un comentario homofóbico sobre “Los Bros” y piden su expulsión inmediata de “Gran Hermano”

Juliana “Furia” Scaglione es una de las nominadas para la gala de eliminación de este domingo en Gran Hermano 2023 (Telefe) y podría dejar la casa ya que un comentario homofóbico que hizo en las últimas horas la dejó en la cuerda floja.

Este viernes por la noche, mientras se estaba preparando para la fiesta de disfraces, Emma Vich se preguntó cuál sería la temática: “¿Será noche pop?”. En ese momento, la participante más polémica del reality hizo una reflexión sobre el pensamiento que tiene la producción sobre Martín Ku y Bautista Mascia, quienes ganaron el liderazgo semanal: “¿Qué estarán queriendo decir de los nuevos líderes? ¿Qué son gays?”.

Florencia Regidor, también presente en la charla, acotó: “¿Qué hacen duchas de bros y algo más?”. Por último, Furia hizo un comentario homofóbico que causó indignación en las redes: “Sí, es todo muy homosexual eso”.

En las redes, los seguidores del programa no la perdonaron y pidieron la expulsión inmediata de la doble de riesgo. “Ella muy feliz juzgando la sexualidad del resto pero bien que después con Emma lloran homofobia”, “Y después Cata es la homofóbica. Juliana al 9009″, “Aparte de siniestra es homofóbica”, “Pelada rancia, después andás cubriéndote con que sos bisexual”, “Hasta homofóbica es... la que le faltaba” y “Ah, pero Emma no saltó a decirle homofóbica, claro, porque no es Cata y entonces no conviene” fueron algunos de los comentarios de los internautas.