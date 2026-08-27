Impactante video: Mariana Brey sufrió un intento de robo cuando llegaba a su casa

La periodista Mariana Brey fue víctima de un intento de robo este lunes por la tarde cuando llegaba a su casa ubicada en el centro de Quilmes, según confirmó ella misma en declaraciones televisivas.

El hecho ocurrió alrededor de las 15:30, una hora antes de que tuviera que volver a salir en busca de su hija, cuando la panelista fue interceptada por dos motochorros que la habían marcado minutos antes cuando descendía de la camioneta estacionada en la puerta de su domicilio.

Según se conoció, uno de los ladrones intentó abordarla de pie, mientras que otro estaba sobre una moto.

La periodista relató en su ciclo de streaming que logró divisar a tiempo a uno de los delincuentes gracias al reflejo del espejo pequeño de su auto y, al alertar sobre lo ocurrido, salió corriendo y gritando para que alguien la ayudara.

Finalmente, los atacantes huyeron sin concretar el robo. El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad frente a su domicilio.

Para Brey, los delincuentes "no la estaban siguiendo" a ella porque la habían reconocido en la televisión, sino que se trataba de un robo común.

"No creo que le haya dado el tiempo —de reconocerla—, les debe dar lo mismo", opinó.

"Cuando vos no le tenés valor a la vida, ni a la propia, porque también puede morir... mañana se cruza con uno que está armado y lo mata. Entonces no tiene valor la vida del otro y tampoco tiene valor la propia para esta gente que además se dedica a delinquir", reflexionó en su stream.

"A nosotros nos cuesta pensarlo porque somos toda gente que trabaja, que se levanta temprano, que tiene uno, dos, tres o cinco trabajos, los que necesitas para llegar a fin de mes. Esta gente trabaja de esto, no se le ocurre laburar de otra cosa", lanzó sobre los delincuentes.

Por último, lamentó haber vivido esa situación y que esa sea una realidad cotidiana: "Es injusto vivir así, es muy injusto, es altamente injusto. La verdad es que a veces pienso que no sé dónde está la solución".