Los padres de Tini controlarían todos sus gastos: "Cuando usa la tarjeta, les suena una alarma"

El conflicto entre Tini Stoessel y sus padres sumó un nuevo capítulo luego de las declaraciones de Yanina Latorre, quien aportó nuevos detalles sobre la interna familiar y el manejo del patrimonio de la cantante. La periodista volvió a referirse a la situación en su programa de El Observador y relató una escena que, según aseguró, presenció personalmente y que la impactó por la dinámica que, de acuerdo con su versión, existe alrededor de los gastos de la artista.

Según contó Latorre, cada vez que Tini utiliza su tarjeta de crédito, sus padres recibirían una alerta que les permitiría conocer dónde se realizó el gasto. La periodista fue contundente al describir lo que habría observado.

"Cada vez que usa la tarjeta, a los padres les suena una alarma y ellos ven dónde está gastando. Cuando lo vi, me horrorizó", afirmó.

Las declaraciones se producen en medio de la polémica que se generó luego de que trascendiera que la cantante decidió solicitar una auditoría sobre el manejo de su patrimonio y la administración de su carrera, con especial atención en las decisiones que habría tomado su padre, Alejandro Stoessel.

La relación de Yanina Latorre con la familia

Yanina Latorre fue amiga durante años de Mariana Muzlera, madre de Tini. Desde que comenzó a trascender que la cantante habría solicitado una auditoría vinculada con su patrimonio y sus sociedades, la periodista empezó a revelar distintos aspectos de la relación entre la artista y sus padres.

De acuerdo con su relato, Tini habría intentado en determinados momentos contar con una mayor autonomía en relación con su propio dinero, aunque se habría encontrado con restricciones.

"Ella quería tener una cuenta para tener efectivo y usar, pero el padre no se la habilitaba. Un horror", sostuvo Latorre. La periodista vinculó estas situaciones con el actual conflicto que rodea a la administración del patrimonio de la cantante y con la necesidad de conocer con precisión cómo se habrían manejado sus recursos y sus sociedades a lo largo de los años.

"Tini no conoce otra vida"

Para Latorre, la situación estaría relacionada con la forma en que Tini fue criada dentro de su entorno familiar y profesional. La periodista consideró que la dinámica que describió habría condicionado la manera en que la cantante se relaciona con las decisiones vinculadas a su carrera y a su dinero.

"Estas familias te crían para que vos no hagas planteamientos. Tini no conoce otra vida", afirmó. En esa misma línea, aseguró que incluso se habrían producido situaciones cotidianas en las que la artista no disponía de dinero para afrontar determinados gastos cuando salía con sus amigos.

"A mí me han contado que cuando Tini sale con los amigos, no tiene para pagar el Uber ni la comida porque no le habilitan", señaló la periodista.

Las afirmaciones de Latorre volvieron a colocar en el centro de la discusión el grado de autonomía que, según su versión, habría tenido Tini sobre el manejo de sus propios recursos. Sin embargo, sus declaraciones se dieron en el marco de una situación que continúa rodeada por el conflicto en torno a la administración del patrimonio de la artista.

El origen de las diferencias

Latorre también ubicó el inicio de las diferencias entre Tini y su padre varios años atrás, durante la primera relación de la cantante con el futbolista Rodrigo De Paul. Según relató, la artista se había trasladado a Madrid para vivir con el jugador y, en ese contexto, habría querido comprar una propiedad para que ambos vivieran juntos. Sin embargo, de acuerdo con la periodista, Alejandro Stoessel se habría opuesto a esa decisión.

"Esta pelea inició cuando estaba de novia con Rodrigo, la primera vez. Se fue a vivir a Madrid con él, se quiso comprar una casa para vivir juntos y el padre le dijo que no", contó.

Para Latorre, ese episodio habría marcado uno de los primeros momentos de tensión en torno a las decisiones personales y económicas de la cantante. La periodista también afirmó que Tini no tendría información completa sobre sus propios bienes ni sobre el destino que habría tenido su patrimonio.

"No tiene idea de dónde está la plata, ni en qué está invertida, no sabe nada", sostuvo.

La auditoría y el manejo del patrimonio

El actual escenario se encuentra atravesado por la información que trascendió acerca de la decisión de la cantante de auditar el manejo de su patrimonio y la administración de sus sociedades. Las declaraciones de Yanina Latorre se sumaron a esa polémica y apuntaron especialmente a la dinámica que, según describió, habría existido durante años entre Tini y su entorno familiar.

Entre los aspectos mencionados por la periodista se encuentran: