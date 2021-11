La dura adolescencia de Adabel Guerrero: A los 17 años quería que me pise un auto y desaparecer

Luego de que Roberto Edgar confesara que intentó suicidarse, Adabel Guerrero aseguró en PH, Podemos Hablar que también tuvo esa intención en un momento de su vida. “A mí también me ha pasado de querer irme a la mier? de este mundo. Para no decir la palabra que no quiero decir, porque no me gusta”, expresó tras la revelación del cantante de Volcán.

Y la vedette amplió: “Me ha pasado en momentos en que me sentí y estaba sola, cuando mi mamá ya había fallecido, mi hermano se había ido, mi papá no estaba, no estaba en pareja. Estaba sola en una casa que se venía abajo y me moría de miedo, porque no tenía rejas ni nada. Sentía que no tenía nada, ni laburo, no tenía un mango, nada”.

“Yo decía '¿Esto es la vida? ¿17 años y ya estoy así? ¿Cómo voy a terminar?' No tenía a nadie que me ayude. Y me acuerdo que salí corriendo por la calle, quería que me pise un auto y desaparecer, porque no tenía terraza para subirme. Pero me cansé de correr y no me pisó ningún auto. Me senté en la vereda a llorar”, continuó Adabel Guerrero su relato.

Respecto a cómo logró revertir sus pensamientos suicidas, la vedette indicó: “A partir de ese día empecé a hacer un ejercicio que hago cada tanto y pienso. Si en este momento me voy de este mundo, '¿qué pierdo?' Y pierdo mis ilusiones, la vida que tengo, con lo que todavía sueño, y que si me voy el no ya está dado”.

“Por eso, vamos a empezar a intentar de nuevo en la desesperación, en la total falta de esperanza. Porque no creía en nada, me parecía todo una mier? estaba enojada con Dios, decía '¿para qué vine a este mundo?'”, agregó. Por último, Adabel Guerrero cerró: “Lo que me ayudó a salir fue que el 'no' ya estaba dado, ir por el 'sí'”.



Anteriormente, la ex Bailando manifestó cómo era la convivencia con su madre. “Mi mamá tuvo muchos problemas con adicciones, tuvimos una vida muy dura con mi hermano, que se fue de casa a los 14. Ella murió por un ataque cardíaco por todo lo que hizo. Era alcohólica y no era fácil vivir con ella. Yo a mis 17 años quería ayudarla. Estuvo internada varias veces pero no se quería recuperar”.

La bailarina, al borde del llanto, habló de lo que le causó en ese momento ver el deterioro de la mujer: “Me dolió que ella no se quiera recuperar porque tenía una hija a la cual tendría que haber cuidado un poco, pero hay que ver si podía. Es difícil de aceptar eso para mí”.

Al referirse a la relación con su hermano, señaló: “Él chocaba mucho con mi mamá y a los 14 se fue de casa. Eligió otro tipo de vida, yo corté relación con él porque era insano y hasta peligroso. A los 18 años tuve un problema con él y fui a denunciarlo porque me había amenazado de muerte. En 2011 él apareció en los programas a pedirme plata. Siempre le tuve miedo, estuvo mucho tiempo preso, ahora no sé”.