Leopoldo Luque se quebró el aire: "Mi sueño era salvar a Maradona"

Hay finalmente siete imputados por homicidio simple por dolo eventual por la muerte de Diego Armando Maradona, ocurrida el pasado 25 de noviembre a los 60 años. Este delito planteado por los fiscales prevé una pena de 8 a 25 años de prisión.

Los siete acusados son: el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, los enfermeros Ricardo Almirón y Dahiana Madrid y los coordinadores Mariano Perroni y Nancy Madrid.

Luque estuvo en el ciclo que conduce Tomás Dente, "Vino para vos", y se quebró al aire: “No siento que esté condenado socialmente. Siento que hay mucho deseo de generar eso desde un sector y que, como todos, hay gente que puede opinar de un mozo y otros, de otro”, indicó.

Y siguió: “Diego es una persona muy importante con sus problemas y yo traté de ayudarlo cuando mucha gente le daba la espalda. Duele un poco cuando algunas personas que lo aman realmente, no hablo de la gente que aparece en televisión, me reprocha. Eso me duele porque me parece sumamente injusto. Cuando lo ayudé a él lo hice desde el pibe de barrio que nació en Villa Caraza y que lo iba a salvar. Ese era mi sueño. Lo que hice lo hice con el corazón y la cabeza”.

“A mí se me acusa de falsificar la firma para una solicitud de fotocopia de la historia clínica de mi paciente. Eso se está investigando y mucho más no puedo responder. Pero sí quiero dejar en claro que es la solicitud de una fotocopia de un paciente mío, por lo cual no hay perjuicio alguno. Eso hay que dejarlo en manos de la Justicia”, se defendió el médico.

Y cerró sobre los audios filtrados: “Es muy fuerte. Es como sentir que a uno lo desnudan en público. Esos audios se utilizaron, se mostraron y se organizaron de un modo atemporal, buscando por ahí un impacto que no eran el de cada audio en particular. Hay situaciones es esos audios que, obviamente, uno los dice en la intimidad, son tonterías y ni uno sabe lo que dice. Pero también hay otros que tienen una justificación y un contexto claro, y los mostraron de modo tal que daban un sentido que ellos ?los que los mostraron- querían dar. Muchos sabemos quién fue el encargado de ceder los audios y que hubo condiciones para mostrarlos. Esas condiciones fueron ejecutadas”.