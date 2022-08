Leticia Siciliani lloró al recordar su primer beso con una mujer: Afronté mis prejuicios

Tras revelar la angustia que sufrió al contar su orientación sexual, Leticia Siciliani se quebró en su visita al ciclo PH, Podemos hablar al recordar su primer beso con una mujer y recordar el día que se dio cuenta que estaba enamorada.

“Me quedé pensando, porque creo que afronté los míos cuando les dije a todos que estaba saliendo con una chica, mi ex... Lloro porque me da nervios hablar”, comenzó Leticia.

Y amplió: “Fue afrontar mis prejuicios sobre qué iba a pensar el otro, más míos que de los demás, como por ejemplo pensar: 'Mis viejos se mueren'. Y nada que ver, cero, la mejor siempre; y el resto de la gente nunca me importó tanto”.

“El día que le di un beso a una chica dije: 'Listo, me enamoré'. Es esto, esto era lo que me pasaba durante tantos años”, recordó la actriz.

Y admitió que besó a chicos: “Sí, si, he hecho mis cosas, pero no sé, no me sentía del todo cómoda, sentía que no me enamoraba de nadie. Salía con chicos, la pasaba bien, terminaban siendo mis grandes amigos, pero nada más”.

“Me acuerdo de ese día, que besé a esa chica y dije: 'Estoy tocando el cielo con las manos, es esto. De ahí directo fui a contárselo a todos. No sabía si iba a estar con esa chica, nada, pero fui y se lo dije a todo el mundo”, finalizó Leticia Siciliani.

