Lizy Tagliani dio un nuevo paso en su deseo de ser mamá

Hace poco más de un mes, durante su visita a PH, Podemos hablar, Lizy Tagliani se confesó a corazón abierto y reveló por primera vez su profundo deseo de convertirse en madre. “Quiero ser mamá, de hecho estoy averiguando. Es algo que nunca me lo había permitido y ahora tengo muchísimas ganas”, señaló durante el momento del árbol, en el que los invitados presentan un alto grado de sensibilidad y todo terminó en un profundo abrazo con el conductor Andy Kusnetzoff.

Pasaron los días y la actriz volvió a hablar del asunto. Lo hizo en la puerta del teatro Lola Membrives, donde protagoniza con éxito la obra Los bonobos. En un móvil con LAM (América), Lizy ratificó sus dichos en el programa de Andy y se refirió a los avances en la realización de su deseo. “Estoy averiguando. Ahora, justo, estamos haciendo todo lo que hay que completar para la adopción. Está avanzando de a poquito”, señaló con cautela pero con entusiasmo.

A continuación, la conductora se refirió al buen momento de pareja que transita con Sebastián Nebot y la posibilidad de compartir con él esta aventura. “Es algo personal, pero en este proyecto está Sebastián. Si él se suma, no tendría ningún problema”, señaló. Y luego destacó la importancia de su pareja para empujarla a tomar la decisión. “El me decía '¿por qué no sos mamá? Si podrías ser una perfecta mamá, darle tus valores, tu experiencia, no solo lo material. Un hijo es una relación para toda la vida'. Y él fue el que me convenció”.

Respecto a esta definición, y el cronista Alejandro Castelo la consultó sobre la posibilidad de criar a su hijo junto a su pareja. “Ojalá que el niño tome la decisión de decirme mamá, y si sigue todo tan bien con Sebastián que le diga papá”, afirmó Lizy, y aclaró: “Me gustaría criar una criatura que tome la decisión él, como la tomé yo con respecto a mi papá que no era mi papá”. Y cerró viajando a su niñez y trayendo un pedacito de sus recuerdos: “Yo lo llamaba por los nombres hasta que sentía que le quería decir papá”.

Hace unas semanas, Lizy había dado una muestra en las redes de su intimidad de pareja al mostrar la casa en la que convivirán. “Felicidad total... Una nueva vida comienza”, escribió emocionada en una publicación en su feed de Instagram, la cual rápidamente se llenó de “me gusta” y miles de miles de comentarios positivos y con buenos deseos para la feliz pareja. Previo a esto, Tagliani ya había hablado de su inminente mudanza, la cual empieza a concretarse de a poco.

Parte de la nueva casita. Qué lindo es cumplir sueños... Muy pronto toda la familia junta: novio, perros, gatos... Feliz, te amo Sebas Nebot”, dijo al mismo tiempo en que arrobó a su novio. En esa publicación ya había adelantado el ambiente en el que está su casa, rodeada de árboles y uno de los rincones del nuevo lugar que ya le cambió la vida, según cuenta. “Me encanta que seas parte de lo que me hace bien”, expresó Lizy en otra selfie que compartió, en donde se la ve sonriente y muy contenta junto a Nebot.

A mediados de abril, la humorista presentó en sociedad a su novio, a quien había conocido de manera virtual y con quien tuvo contacto durante muchos años. Después de que ella se separara de Leo Alturria, el mendocino decidió viajar a la Ciudad de Buenos Aires para conocer a la humorista. Y eso los terminó de enamorar, tanto que ya conviven y sueñan con formar una gran familia.