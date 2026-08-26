El posteo de Cande Tinelli en medio del conflicto de Tini: "Judas dio el beso"

Los rumores sobre una supuesta interna entre Tini Stoessel y su papá, Alejandro, sumaron un nuevo capítulo a partir de una publicación de Candelaria Tinelli que rápidamente fue relacionada con ese conflicto.

La hija de Marcelo Tinelli utilizó sus historias de Instagram para compartir una fotografía de un paisaje acompañada por una frase breve, pero contundente: "Judas dio el beso".

El mensaje no incluyó nombres ni mencionó directamente a Tini Stoessel o a Alejandro Stoessel. Sin embargo, el contexto en el que apareció despertó todo tipo de interpretaciones y llevó a vincular inmediatamente las palabras de Candelaria con los rumores que rodean actualmente a la cantante y su padre.

La publicación no quedó allí. En la misma historia, Candelaria sumó otra expresión: "Justicia divina". Luego profundizó todavía más el sentido de su mensaje al escribir: "Amo mucho la sabiduría del universo y su karma".

Las frases, por su tono y por el momento en que fueron publicadas, se convirtieron en un nuevo elemento alrededor de una historia que conecta a las familias Tinelli y Stoessel desde hace años.

cande tinelli y tini stoessel

Candelaria habló del vínculo con Tini

En medio de las interpretaciones generadas por sus publicaciones, Candelaria Tinelli también hizo referencia a su relación con la cantante y dejó en claro que mantiene cariño por ella. "La amo a ella, literal", expresó Candelaria al referirse a Tini. Sin embargo, inmediatamente después recordó que una de las canciones de la artista había tenido un impacto negativo sobre ella y sus hermanos.

La referencia fue hacia "Ángel", la canción que Tini publicó en 2024 y que retomó una historia familiar vinculada con el enfrentamiento entre Alejandro Stoessel y Marcelo Tinelli.

Candelaria explicó el efecto que aquella canción tuvo en su entorno familiar y manifestó: "pero este tema me hizo mal a mí y a mis hermanos en su momento". El mensaje continuó con un recuerdo relacionado con la repercusión pública que tuvo aquella canción y con los comentarios que, según relató, recibió su familia.

"Cuando escuchábamos estadios cantándole a papá y gritando comentarios espantosos, me da paz que las cosas salgan a la luz", expresó. De esta manera, Candelaria vinculó sus sentimientos actuales con una situación que, aunque se originó años atrás, volvió a cobrar relevancia a partir de la canción de Tini y de los recientes rumores sobre la relación entre la cantante y su padre.

Una disputa que se remonta a la época de Patito Feo

El trasfondo de esta situación se encuentra en el conflicto que años atrás enfrentó a Alejandro Stoessel y Marcelo Tinelli durante la época de Patito Feo.

Aquella disputa terminó en un juicio favorable a Marcelo Tinelli, y sus consecuencias quedaron asociadas a la historia familiar de ambas partes. Con el paso del tiempo, el enfrentamiento volvió a quedar expuesto desde otra perspectiva a partir de la producción artística de Tini Stoessel. En 2024, la cantante retomó esa historia familiar en una de las canciones que integraron su disco Un mechón de pelo.

Se trató de "Ángel", una canción en la que Tini apuntó contra Marcelo Tinelli, a quien llamó "Judas", y relató cómo vivió las consecuencias de aquel enfrentamiento.

La letra y el contenido de la canción volvieron a poner en escena una disputa que había tenido lugar años antes y que había involucrado directamente a las familias de ambos protagonistas.

"Ángel" y las heridas que permanecieron abiertas

La aparición de "Ángel" en 2024 significó, dentro de esta historia, un nuevo punto de contacto entre aquel conflicto y el presente. La canción permitió que Tini retomara desde su perspectiva una situación familiar relacionada con el enfrentamiento entre su padre y Marcelo Tinelli.

Para Candelaria, sin embargo, el impacto no quedó limitado al ámbito artístico. Según expresó en sus historias de Instagram, la canción tuvo consecuencias emocionales para ella y sus hermanos, particularmente por la reacción que generó entre el público.

El recuerdo de los estadios cantando contra su padre y los "comentarios espantosos" que, según relató, escuchaban en ese contexto aparece como uno de los elementos centrales de su explicación.

Su mensaje también estableció una diferencia entre el cariño que asegura mantener por Tini y el dolor que le provocó aquella canción. "La amo a ella, literal", afirmó, antes de señalar que el tema le hizo mal a ella y a sus hermanos.

Ese contraste atraviesa la publicación: por un lado, la expresión de afecto hacia la cantante; por otro, el reconocimiento del impacto que tuvo en su familia la forma en que fue narrado públicamente aquel enfrentamiento.