Netflix renovó su catálogo: canceló varias series originales y sumó otras

Netflix, como suele hacer cada cierto tiempo, eliminó varias series originales mientras evalúa su lista tras el fin de dos huelgas de la industria. La plataforma de streaming canceló sus dramas Shadow and Bone y Glamorous, junto con un trío de series animadas para adultos: Agent Elvis, Captain Fall y Farzar. Shadow and Bone termina después de dos temporadas, mientras que las otras cuatro están terminadas.

Las cancelaciones se producen mientras Netflix, junto con otros medios, considera lo que tiene en cartera y cómo los despidos potencialmente prolongados entre temporadas de sus series podrían afectar el rendimiento. La producción de varias series se reiniciará en las semanas posteriores al final de la huelga de SAG-AFTRA (y los escritores han estado trabajando desde finales de septiembre, luego del final de su conflicto laboral), pero es poco probable que alguno de los cinco programas cancelados se recupere.

Las series canceladas:

Shadow and Bone está basada en las novelas Grishaverse de Leigh Bardugo. Después de un fuerte debut para su primera temporada en 2021, la serie de fantasía obtuvo una renovación relativamente rápida. La segunda temporada debutó en marzo y no mostró mucho crecimiento (al menos en los Estados Unidos), según el tiempo que pasó en el ranking de streaming de Nielsen. Terminó entre las 10 mejores series originales durante cuatro semanas después de su estreno, en comparación con las cinco semanas de la primera temporada (aunque el tiempo de visualización fue aproximadamente el mismo). Netflix también rechazó silenciosamente un posible spin-off hace más de un año, aunque lanzó un juego móvil entre las dos temporadas de la serie.

Glamorous comenzó su vida como piloto de The CW, que Netflix retomó tres años después de la desaparición de la cadena de transmisión. La serie sobre un hombre no conforme con su género (Miss Benny) que va a trabajar para un magnate de los cosméticos (Kim Cattrall) se estrenó en junio y no tuvo mucho impacto en términos de visualización; Pasó dos semanas en la lista interna de las 10 mejores series en inglés de Netflix y solo una en el ranking de Nielsen.

Agent Elvis, con Matthew McConaughey como la voz del Rey del Rock 'n' Roll, tuvo el perfil más alto de los tres programas animados, aunque al igual que Captain Fall (estrenado en julio) y Farzar (a partir de julio de 2022), no logró entrar en el top 10 de Netflix.