Wanda Nara fue dada de alta, esperará los resultados médicos en casa

El miércoles por la noche, Wanda Nara fue atendida en el Sanatorio Los Arcos. Y hoy jueves, después de realizarse un segundo chequeo recibió el alta médica y esperará los resultados en su casa.

Los primeros estudios que se realizó habían arrojado glóbulos blancos altos y un bazo extremadamente dilatados. Además se conoció que se realizó un segundo estudio con el que esperan descartar que se trate de una enfermedad grave.



Debido a estos primeros resultados, los médicos consideraron que debía quedarse internada. Sin embargo, en todo momento, los especialistas remarcaron que la paciente estuvo de buen ánimo en todo momento.



Una vez que se hizo pública la internación de Wanda Nara, para evitar mayores trascendidos y especulaciones, desde el entorno de la conductora de Master Chef, sus familiares y allegados decidieron cerrar filas a su alrededor.

De hecho, el silencio de los más cercanos a Wanda, se extendió incluso hasta otros familiares.Hasta el padre de la modelo, Andrés Nara, afirmó que se enteró de la noticia de la internación de su hija gracias a la televisión.

“La verdad es que estuve tratando de chequear y no di con nadie que me pueda... Las personas más allegadas no están en línea, no están contestando. Esa es la realidad”, comentó el padre de la ganadora del Martín Fierro.