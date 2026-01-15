ANSES Catamarca: calendario de pagos para hoy jueves 15 de enero

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que este 15 de enero comienzan los pagos del mes de enero y se continúa con algunos pagos correspondientes a diciembre. Durante esta jornada se abonarán prestaciones sociales a beneficiarios en todo el país, organizadas de acuerdo con la terminación del número de su DNI.

El calendario completo puede consultarse en la web oficial de ANSES o a través de su aplicación. Es importante destacar que no es necesario solicitar un turno previo para acceder a estos cobros. Los beneficiarios pueden dirigirse directamente a la sucursal de ANSES correspondiente, en el día establecido, según la terminación de su número de documento. Este cronograma asegura que los titulares de los distintos programas reciban sus pagos de manera organizada y eficiente. A continuación, el detalle de quiénes cobran hoy según la terminación de su DNI.

ANSES: quiénes cobran este jueves 15 de enero

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo: DNI terminados en 4

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo (AUH): DNI terminados en 4

Asignación por Embarazo: DNI terminados en 3

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad: DNI terminados en 2 y 3

Pensiones No Contributivas (PNC): DNI terminados en 8 y 9

Asignaciones de Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento): Todas las terminaciones de DNI del 12 de enero al 12 de febrero

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: Todas las terminaciones de DNI del 9 de enero al 12 de febrero de 2026

Asignaciones Familiares SUAF: cómo saber si cobro los $108.000 extra de ANSES en enero de 2026



Para saber si en enero de 2026 te corresponde cobrar los $108.000 de la Tarjeta Alimentar a través del sistema de Asignaciones Familiares SUAF de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), hay que hacer una verificación simple desde el sitio oficial. El paso a paso es el siguiente:

Ingresá a Mi ANSES con tu CUIL o DNI y tu clave de la seguridad social. Entrá al menú principal y elegí la opción "Consultar". El sistema indicará si sos beneficiario del pago.

Es necesario ingresar a Mi Anses para completar el trámite (Foto: Mi Anses).

Asignaciones Familiares SUAF: quiénes reciben los $108.000 extra de ANSES en enero de 2026

Durante enero, la ANSES acredita un monto de $108.062 a las familias con tres hijos que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH). Este importe corresponde al programa Tarjeta Alimentar y se paga dentro del esquema de Asignaciones Familiares SUAF.

Los montos varían según la cantidad de hijos a cargo:

Familias con un hijo: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres hijos: $108.062

Asignaciones Familiares SUAF: requisitos para cobrar la Tarjeta Alimentar ANSES en enero de 2026

El beneficio se otorga de forma automática a los siguientes grupos:

Personas que cobran la AUH y tienen hijos de hasta 17 años inclusive.

Embarazadas desde el tercer mes que perciben la Asignación por Embarazo (AUE).

Titulares de AUH con hijos con discapacidad, sin límite de edad.

Madres que cobran una Pensión No Contributiva (PNC) por tener siete hijos o más.

Hay que cumplir con estos requisitos para recibir el pago (Foto: ANSES).

Qué es la Tarjeta Alimentar ANSES

La Tarjeta Alimentar es una política impulsada por el Ministerio de Capital Humano (ex Desarrollo Social) que busca garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria para los sectores más vulnerables. El dinero se deposita de manera directa en la misma cuenta bancaria donde se cobra la AUH o la AUE.