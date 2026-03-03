Se confirmó cronograma de pago a los municipales de la Capital

La Municipalidad de la Capital confirmó oficialmente el cronograma de pago de haberes correspondiente al mes de febrero para los trabajadores municipales. Según informó el Ejecutivo municipal, los salarios estarán disponibles a partir del jueves 5 de marzo, alcanzando a los empleados de planta permanente, a quienes se desempeñan bajo la modalidad de Contrato de Locación de Obra y a los beneficiarios del programa Catamarca Ciudad Trabaja.

De acuerdo con lo comunicado por el municipio, ese mismo lunes los haberes serán acreditados en las cuentas bancarias de los agentes comprendidos en estos grupos, permitiendo el cobro a través de los canales electrónicos habituales. En paralelo, se habilitará también la posibilidad de percibir los sueldos por ventanilla, una opción destinada principalmente a quienes no operan con tarjeta de débito o prefieren retirar el efectivo de manera presencial.

El cobro por ventanilla se realizará en un esquema de doble turno. Durante la mañana, el horario establecido será de 08:00 a 13:00, mientras que por la tarde la atención se retomará de 14:00 a 16:00 horas. Desde la Municipalidad remarcaron la importancia de respetar los horarios asignados, con el objetivo de evitar demoras, aglomeraciones innecesarias y facilitar el normal desarrollo del operativo de pago.

La confirmación del cronograma aporta previsibilidad a los trabajadores municipales en el inicio del nuevo año, en un contexto en el que los salarios constituyen un elemento central para la economía local. El pago en tiempo y forma de los haberes permite no solo garantizar el funcionamiento regular de los servicios municipales, sino también sostener el consumo en los comercios de la ciudad, especialmente en los primeros días de enero.