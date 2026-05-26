ANSES Catamarca: calendario de pagos para hoy martes 26 de mayo

a Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continuará este martes 26 de mayo de 2026 con los pagos a jubilados, pensionados, titulares de asignaciones y beneficiarios de distintas prestaciones sociales.

Los jubilados y pensionados que perciben que cobran arriba de la mínima recibirán el incremento por movilidad del 3,38 por ciento, que impacta sobre todas las prestaciones.

Pagos de ANSES del martes

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 2 y 3

Prestación por Desempleo

DNI terminados en 2 y 3

Cómo siguen los pagos de ANSES

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo

Prestación por Desempleo

DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo

En paralelo, continúan vigentes los pagos de otras prestaciones que ya comenzaron en mayo.__IP__

Asignación por Maternidad

Todas las terminaciones de documento: del 13 de mayo al 10 de junio

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción)

Todas las terminaciones de documento: del 12 de mayo al 10 de junio

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: del 11 de mayo al 10 de junio

El organismo previsional recordó que los pagos se realizan según la terminación del DNI y que no es necesario retirar el dinero el mismo día de acreditación.