Catamarca aparece en el recorrido del "paciente cero" que desató el brote de hantavirus

Catamarca quedó incorporada a la reconstrucción del recorrido realizado por la pareja de ornitólogos neerlandeses vinculada al brote de transmisión comunitaria de la variante Andes del hantavirus ocurrido en el crucero MV Hondius. Los registros públicos de observación de aves publicados en la plataforma internacional EBirds sitúan a los especialistas en territorio catamarqueño entre el 22 y el 23 de febrero de 2026, en una travesía que atravesó múltiples provincias argentinas antes de llegar a Ushuaia, punto de partida del viaje marítimo que posteriormente quedó en el centro de atención sanitaria internacional.

Catamarca, segunda escala visible del recorrido

La reconstrucción del viaje se apoya en el análisis de datos de la plataforma de ornitología EBirds, utilizada también por autoridades sanitarias argentinas para seguir los movimientos de la pareja. Dentro de esa secuencia de desplazamientos, Catamarca aparece como la segunda provincia identificada de manera visible en el itinerario, luego de un paso previo por La Rioja.

Según los registros analizados, la cronología del recorrido fue la siguiente:

La Rioja: 21 de febrero de 2026.

21 de febrero de 2026. Catamarca: 22 y 23 de febrero.

22 y 23 de febrero. Salta: del 24 al 28 de febrero.

del 24 al 28 de febrero. Norte de Santiago del Estero: 1° de marzo.

1° de marzo. Corrientes: del 4 al 11 de marzo.

del 4 al 11 de marzo. Uruguay: ingreso el 13 de marzo.

ingreso el 13 de marzo. Regreso a Argentina: 27 de marzo.

27 de marzo. Ushuaia: embarque en el MV Hondius el 1° de abril.

La secuencia fue publicada originalmente por La Nación, medio que detalló cómo los datos abiertos de observación de aves permitieron reconstruir el trayecto completo realizado por los viajeros neerlandeses antes del inicio del crucero.

En ese mapa de desplazamientos, el paso por Catamarca adquiere relevancia porque forma parte de la etapa inicial del recorrido argentino, en un contexto donde las autoridades buscan comprender todos los movimientos previos al brote detectado posteriormente en la embarcación.

El papel de la plataforma EBirds en la investigación

Los datos utilizados para reconstruir el viaje provienen de EBirds, una plataforma internacional ampliamente utilizada por observadores de aves para documentar especies registradas en distintos lugares del mundo. Allí, los usuarios cargan fechas, ubicaciones y listados de especies observadas durante sus recorridos de campo.

Fue precisamente esa actividad sistemática de documentación la que permitió seguir los desplazamientos de la pareja neerlandesa a través de distintas provincias argentinas. Los registros publicados por Leo Schilperoord detallan observaciones realizadas durante cada etapa del viaje, incluyendo su permanencia en Catamarca.

La utilización de este tipo de plataformas digitales se convirtió en una herramienta complementaria dentro del proceso de reconstrucción epidemiológica, permitiendo establecer con precisión fechas y ubicaciones vinculadas a los desplazamientos de los viajeros.

Quiénes eran los ornitólogos neerlandeses

Leo Schilperoord, de 70 años, es un ornitólogo profesional con una extensa trayectoria en observación de aves. De acuerdo con los datos consignados en la información base, había registrado 5.998 especies observadas a lo largo de casi toda América del Norte y del Sur, una cifra que refleja décadas de trabajo especializado y recorridos internacionales dedicados al estudio y avistaje de fauna.

Su pareja, Mirjam Huisman, también posee experiencia en observación de aves y compartía la misma actividad durante el recorrido realizado por Sudamérica.

Durante su estadía en Catamarca, ambos se dedicaron a la actividad que constituía el eje central de su viaje: el avistaje y documentación de especies de aves. Esa práctica quedó reflejada en los registros subidos a la plataforma EBirds, que posteriormente se transformaron en una pieza clave para seguir el itinerario completo de la pareja.

Del norte argentino al epicentro del brote

Luego de atravesar distintas provincias argentinas y realizar un paso por Uruguay, la pareja regresó al país el 27 de marzo para continuar viaje hacia Ushuaia, desde donde zarparon el 1° de abril a bordo del MV Hondius.

Con el correr de los días, el crucero quedó señalado como el escenario de un brote de transmisión comunitaria del virus Andes, situación que motivó investigaciones sanitarias y una reconstrucción minuciosa de los movimientos previos de los pasajeros vinculados al caso.

En ese contexto, la aparición de Catamarca dentro de la cronología del viaje ubica a la provincia dentro del mapa de referencia construido a partir de registros digitales y análisis epidemiológicos. La información disponible no sólo permitió seguir el recorrido geográfico de la pareja, sino también reconstruir una línea temporal precisa de sus desplazamientos desde el norte argentino hasta el extremo sur del país.