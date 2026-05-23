Catamarca: dos mujeres resultaron heridas tras un violento choque en Andalgalá

Un grave siniestro vial se registró alrededor de las 6:10 de este sábado sobre avenida Esteban Carranza, frente a un boliche de Andalgalá, y dejó como saldo a dos mujeres heridas.

De acuerdo con la información policial, un automóvil Citroën C3 conducido por Alejandro Retambay, de 25 años, circulaba acompañado por Ángel Ramos (34), Daniel Carrizo (49), Gonzalo Villegas (25) y Brandon Vilca (25), cuando impactó de frente contra una motocicleta Keller que se encontraba estacionada.

Producto del fuerte choque, el rodado menor fue arrastrado varios metros hasta colisionar contra un móvil policial que también estaba estacionado en el lugar.

Como consecuencia del hecho, Florencia Valerio (32) y Ángeles Maza (32), quienes se trasladaban en la motocicleta, sufrieron lesiones y debieron ser trasladadas al hospital José Chain Herrera para recibir asistencia médica.

Fuentes policiales indicaron que el conductor del automóvil presuntamente se encontraba en estado de ebriedad al momento del siniestro.

Tras el episodio, efectivos policiales procedieron a la aprehensión de los ocupantes del vehículo, quienes fueron alojados en la dependencia policial correspondiente. Además, se realizó el secuestro del automóvil involucrado en el hecho.