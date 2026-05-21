Habló la madre del adolescente al que la vicedirectora le pateó el pupitre

El episodio ocurrido en la Escuela 540 y protagonizado por una vicedirectora y un alumno de 15 años continúa generando repercusiones luego de la viralización de un video grabado dentro del aula. En las últimas horas habló Silvia, madre de Matías, el adolescente involucrado en la secuencia, quien repudió el accionar de la autoridad escolar y aseguró que existen antecedentes de malos tratos hacia los estudiantes.

La mujer se expresó públicamente días después de que el registro audiovisual comenzara a circular masivamente en redes sociales. Las imágenes muestran el momento en que la vicedirectora ingresa al curso tras ser convocada por la docente a cargo debido a reiterados episodios de indisciplina.

Al entrar al aula, la autoridad escolar se dirige directamente hacia uno de los alumnos ubicados en la primera fila, identificado posteriormente como Matías, quien movía el banco mientras intentaba acomodarlo. La reacción quedó registrada en el video. La mujer pateó el pupitre y le preguntó al estudiante: "¿Vas a seguir molestando? ¿Vas a seguir o querés que te ponga el banco un poquito más adelante?".

El testimonio de la madre y del adolescente

Durante una entrevista brindada a A24, Silvia cuestionó la intervención de la vicedirectora y consideró desmedida la reacción frente al comportamiento de su hijo. "Yo veo el video y veo que él mueve el banco, pero no era para que reaccione de esa manera. Me hubieran llamado ese día para hablar, no hacer lo que ella hizo", expresó.

A su lado también habló el propio Matías, estudiante de tercer año de la institución, quien relató cómo vivió la situación ocurrida dentro del aula.

"Según ella andábamos a los empujones, pero yo no vi nada. Después entró enojada y nos retó a todos y a otros que no estábamos involucrados como yo", sostuvo el adolescente. Tras el episodio, el alumno recibió una suspensión de 15 días. Durante ese período deberá continuar realizando trabajos prácticos escolares.

Silvia también aseguró que nunca fue convocada previamente por las autoridades educativas para abordar problemas de conducta atribuidos a su hijo. "Dicen que él tiene mal comportamiento, pero nunca me llamaron. El año pasado también lo han echado a mi hijo del aula a los empujones", afirmó.

Denuncias de malos tratos

En su relato, la madre sostuvo además que los conflictos con la vicedirectora no son recientes y denunció situaciones de maltrato hacia otros estudiantes del establecimiento educativo.

Entre las situaciones mencionadas, Silvia señaló que la autoridad escolar impediría a los alumnos ir al baño y cuestionó ciertas condiciones dentro de las aulas.

"Ella abre las ventanas porque dicen que hay olor, y los chicos tienen frío. Mi hijo está encapuchado porque tiene frío", manifestó. La mujer también rechazó que Matías tenga conductas violentas y defendió la rutina cotidiana del adolescente.

"Él vive adentro de mi casa, no es un chico de la calle", expresó. En otro tramo de la entrevista, Silvia vinculó su preocupación con el contexto social de Rosario y realizó una referencia a la utilización de menores por parte de bandas narco.

"¿Qué tengo que hacer? ¿Dejarlo en la esquina para que esté con los soldaditos? ¿O que ande robando?", cuestionó. Además, reclamó que la vicedirectora también sea apartada de sus funciones mientras se analiza lo sucedido. Según indicó, pese a la sanción que le habrían impuesto, la autoridad escolar continúa asistiendo normalmente a la institución.

Cómo ocurrió el episodio dentro del aula

De acuerdo con la reconstrucción difundida, el hecho ocurrió durante una jornada marcada por reiterados episodios de indisciplina dentro del curso. La docente a cargo decidió solicitar la presencia de la vicedirectora para intentar ordenar la situación y dialogar con los alumnos.

La secuencia completa quedó registrada en un video grabado por una estudiante del curso. Allí puede observarse cómo la autoridad escolar intenta tomar el control del aula mientras varios alumnos continúan hablando y moviéndose. Luego del episodio con el pupitre, la mujer lanzó una advertencia general al grupo.

"Perdón, hay dos maneras de estar dentro de la escuela cinco horas. Si la quieren pasar bien, cambien de actitud. Si la quieren pasar mal, yo me la gorra más de lo normal", se la escucha decir. En el mismo discurso defendió a los docentes del establecimiento y cuestionó el comportamiento del curso.

"No voy a dejar que 10 personas maltraten y hagan pasar mal un momento a los profesores", sostuvo. Y agregó: "No hay un docente que salga de este curso y se sienta cómodo de trabajar".

El video viral y las repercusiones

La grabación acumuló miles de visualizaciones en pocas horas y abrió un fuerte debate en redes sociales sobre los límites de la autoridad escolar, las situaciones de indisciplina dentro de las aulas y las formas de intervención ante conflictos con estudiantes.

El video también muestra otros intercambios entre la vicedirectora y alumnos del curso. En una de las escenas, la autoridad escolar le exige a un estudiante guardar el celular.

"No me interesa, lo guardás. No te pregunté si estaba prendido o apagado, te dije que guardes el celular", expresó. Cuando el alumno respondió, agregó: "No me hables así".

Posteriormente defendió la medida vinculándola a la normativa vigente sobre el uso de teléfonos móviles en las aulas. "La ley me va a proteger porque es una ley provincial", afirmó. En otro tramo del registro, la mujer respondió a un estudiante que mencionó la posibilidad de recurrir a su familia o incluso al Ministerio de Educación.

"Que venga cuando quiera, y si quiere al ministerio le doy la dirección, que venga con una nota escrita y yo se la firmo. No tengo ningún problema", sostuvo.

Finalmente, adelantó la posibilidad de una reunión para analizar lo sucedido. "Vamos a ver qué es lo que pasa", concluyó la autoridad escolar en el cierre del intercambio que terminó convirtiéndose en uno de los videos más comentados de las últimas horas.