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ANSES Catamarca: calendario de pagos para hoy martes 28 de abril

Quiénes cobran hoy las prestaciones que otorga la Administración Nacional de Seguridad Social.

28 Abril de 2026 00.45

La ANSES dio a conocer el cronograma de pagos para este martes 28 de abril para jubilacionespensionesAUHAUE, prestaciones del SUAF y otros pagos. Cobran hoy:

 

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo, quiénes cobran hoy

  • Documentos terminados en 4 y 5: martes 28 de abril.

Quiénes cobran hoy las jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo. (Captura: ANSES)

Quiénes cobran hoy las jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo. (Captura: ANSES)

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, quiénes cobran hoy

  • Todas las terminaciones de documentos: hasta el 12 de mayo.

Quiénes reciben hoy las asignaciones de pago único. (Captura: ANSES)

Quiénes reciben hoy las asignaciones de pago único. (Captura: ANSES)

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran hoy

  • Todas las terminaciones de documentos: hasta el 12 de mayo.

Quiénes reciben las asignaciones familiares de Pensiones No Contributivas. (Captura: ANSES)

Quiénes reciben las asignaciones familiares de Pensiones No Contributivas. (Captura: ANSES)

Prestación por Desempleo, quiénes cobran hoy

  • Documentos terminados en 8 y 9: martes 28 de abril.

Quiénes reciben hoy la prestación por desempleo. (Captura: ANSES)

Quiénes reciben hoy la prestación por desempleo. (Captura: ANSES)

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Anses Calendario de cobro Catamarca fecha de pago

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