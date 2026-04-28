ANSES Catamarca: calendario de pagos para hoy martes 28 de abril

La ANSES dio a conocer el cronograma de pagos para este martes 28 de abril para jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, prestaciones del SUAF y otros pagos. Cobran hoy:

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo, quiénes cobran hoy

Documentos terminados en 4 y 5: martes 28 de abril.

Quiénes cobran hoy las jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo. (Captura: ANSES)

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, quiénes cobran hoy

Todas las terminaciones de documentos: hasta el 12 de mayo.

Quiénes reciben hoy las asignaciones de pago único. (Captura: ANSES)

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran hoy

Todas las terminaciones de documentos: hasta el 12 de mayo.

Quiénes reciben las asignaciones familiares de Pensiones No Contributivas. (Captura: ANSES)

Prestación por Desempleo, quiénes cobran hoy

Documentos terminados en 8 y 9: martes 28 de abril.

Quiénes reciben hoy la prestación por desempleo. (Captura: ANSES)