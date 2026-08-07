En medio de la polémica, Capresca anunció la vuelta de los créditos personales

La Caja de Crédito y Prestaciones Provincial (Capresca) anunció este viernes que trabaja en la reactivación de los créditos personales destinados a empleados de la Administración Pública de Catamarca, una línea de financiamiento que permanece suspendida desde hace dos años. El anuncio fue realizado por el director ejecutivo de Capresca, Hugo Aybar, quien confirmó que el organismo avanza en la planificación para que los préstamos vuelvan a estar disponibles durante el mes de septiembre.

La confirmación se produjo en un contexto marcado por los cuestionamientos formulados desde sectores de la oposición respecto del convenio firmado entre Capresca y la empresa Centro Card S.A., acuerdo que habilita a la entidad estatal a utilizar su código de descuento de haberes para gestionar el recupero de cuotas correspondientes a una tarjeta de crédito privada.

Pese a ese escenario, desde la Caja de Crédito se informó que el trabajo se encuentra enfocado en poner nuevamente en funcionamiento una herramienta financiera destinada a los trabajadores del sector público provincial.

Tasas favorables y cupos

De acuerdo con lo informado por Hugo Aybar, la nueva línea de créditos será implementada de manera progresiva y contará con tasas favorables, mientras que durante las próximas semanas se terminarán de definir aspectos vinculados con los montos disponibles, los cupos y el sistema que se utilizará para la asignación de turnos.

El funcionario explicó que el organismo busca diseñar un mecanismo que permita responder a la importante demanda existente entre los empleados públicos.

"Justamente estamos trabajando para que si Dios quiere en el mes de septiembre volvamos a implementar, volvamos con la línea de crédito para empleados públicos provinciales. Obviamente a raíz de la alta demanda, la demanda importante que tenemos con respecto a lo que son los créditos personales", expresó en diálogo con Radio Valle Viejo.

Asimismo, señaló que el organismo trabaja para implementar el programa de la manera que permita alcanzar progresivamente a la mayor cantidad posible de beneficiarios.

"Estamos trabajando en hacerlo de la manera pasable, de la manera más correcta posible. Estamos definiendo de qué manera lo vamos a implementar, para poder llegar a todos los catamarqueños de forma gradual, de forma progresiva, para poder acompañar a los que vamos a trabajar esta semana, particularmente con lo que tiene que ver en la forma en la que vamos a definir los montos, los cupos, de qué forma. Nosotros sabemos que la demanda es importante", manifestó.

El convenio con Centro Card que generó la polémica

El anuncio sobre el regreso de los créditos personales coincidió con el debate generado por el convenio suscripto entre Capresca y Centro Card S.A., acuerdo que continúa siendo objeto de cuestionamientos por parte de la oposición. El convenio fue firmado el 3 de marzo de 2026 y establece que la Caja de Crédito y Prestaciones Provincial actuará como agente de retención, utilizando su código de descuento de haberes para administrar el cobro de las cuotas correspondientes a créditos otorgados por la empresa privada.

Según el acuerdo, Centro Card pondrá en marcha un Programa de Financiamiento para Empleados Públicos, dirigido a trabajadores de la Administración Pública Provincial, entes descentralizados y organismos autárquicos. En ese esquema, la empresa será la responsable de otorgar la financiación destinada a la compra de bienes y servicios en comercios adheridos, mientras que Capresca tendrá a su cargo la gestión del recupero de las cuotas mediante los descuentos efectuados sobre los haberes de los beneficiarios.

El convenio también establece que Centro Card reconocerá a favor de Capresca un honorario equivalente al 2,5% de los importes efectivamente cobrados por esa gestión. Además, contempla la instalación de un módulo de recupero de créditos dentro de los seis meses posteriores a la firma.

El pedido de informe impulsado por la oposición

El acuerdo fue cuestionado por el diputado provincial Tiago Puente (GENERAR), quien presentó un pedido de informe en la Legislatura con el objetivo de conocer las condiciones del convenio y los beneficios que representa para los trabajadores estatales.

Al mismo tiempo, Hugo Aybar indicó que todavía no había llegado al organismo el pedido formulado por la oposición para que se expliquen los detalles del vínculo entre Capresca y Centro Card. Entre los cuestionamientos planteados por el legislador, uno de los principales estuvo relacionado con la utilización del código de descuento perteneciente a la Caja de Crédito.

"Usan el código de descuento de Capresca. Entonces vos sacás un crédito y al mes siguiente no dice descuento de Centro Card, dice descuento de Capresca", sostuvo el diputado.

Mientras el convenio continúa generando cuestionamientos y el pedido de informe permanece en el ámbito legislativo, Capresca confirmó que avanza con los preparativos para restablecer la línea de créditos personales destinada a los empleados públicos provinciales, cuya implementación, según lo anunciado por sus autoridades, está prevista para el próximo mes de septiembre.