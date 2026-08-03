Wanda respondió a las críticas por su cuerpo tras la difusión de imágenes "sin Photoshop"

La empresaria y conductora Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la conversación en las redes sociales luego de la difusión de una serie de fotografías en bikini tomadas durante sus vacaciones familiares en Italia.

Las imágenes fueron publicadas por el medio turco "Populicc", donde se la observa disfrutando de la playa junto a su pareja, Martín Migueles, y sus hijas.

Tras su publicación, las fotografías comenzaron a circular rápidamente en distintas plataformas digitales y generaron una gran cantidad de comentarios, especialmente en la red social X, donde numerosos usuarios debatieron sobre la apariencia física de la empresaria.

La viralización de las imágenes provocó que la figura de Wanda Nara se convirtiera en uno de los temas de discusión entre los usuarios, quienes compararon esas fotografías con el contenido que habitualmente comparte en sus perfiles personales.

Las críticas en las redes

Entre los comentarios que comenzaron a multiplicarse en las redes sociales aparecieron cuestionamientos vinculados a la diferencia entre las imágenes difundidas por el medio turco y las fotografías que la conductora publica habitualmente en sus cuentas personales.

Varios usuarios sostuvieron que "no parece la misma" mujer que suele mostrarse en sus redes sociales y afirmaron que la empresaria recurre de manera excesiva a la edición de sus imágenes.

Uno de los mensajes que obtuvo mayor repercusión fue el de una usuaria identificada como fanática de Mauro Icardi y de la China Suárez, quien escribió: "¿Y la de Instagram? ¿Dónde está?".

Ese comentario se sumó a una gran cantidad de publicaciones que pusieron el foco sobre el aspecto físico de Wanda Nara y alimentaron el debate en la plataforma.

La respuesta de Wanda Nara

Frente a la ola de comentarios y críticas sobre su cuerpo, la empresaria decidió utilizar sus propias redes sociales para responder a quienes cuestionaban su apariencia. En su descargo, Wanda Nara rechazó las publicaciones difundidas y acusó al medio turco de haber alterado las imágenes con la intención de perjudicarla.

La conductora también apuntó contra quienes participaron de las críticas y los calificó como "trolls pagos".

En su mensaje expresó: "Uno es un video y lo otro es un Photoshop de ustedes, los trolls pagos. Amo mi cuerpo".

Con esa respuesta, la empresaria buscó dejar en claro su postura frente a los cuestionamientos y defender su imagen ante la repercusión que alcanzó el tema en las redes sociales.

Un episodio que ya se había repetido

De acuerdo con la información difundida, no es la primera vez que un medio turco publica imágenes de Wanda Nara en bikini presentadas como fotografías "al natural".

En ocasiones anteriores ya habían circulado imágenes similares, lo que también derivó en comentarios sobre su aspecto físico y en un amplio debate en las redes sociales. Según se indicó, cada vez que esa situación se produjo fue la propia empresaria quien decidió responder públicamente a las críticas.

En esas oportunidades, además de defenderse de los comentarios, Wanda Nara cuestionó que su cuerpo se convierta en tema de discusión pública y sostuvo que ese tipo de debates no deberían tener lugar en una sociedad que, según expresó, debería encontrarse más avanzada respecto de esas cuestiones.

La repercusión de las imágenes en las redes

La difusión de las fotografías volvió a generar una fuerte repercusión en el ámbito digital y colocó nuevamente a Wanda Nara entre los temas más comentados en la plataforma X.

Mientras algunos usuarios cuestionaron las diferencias entre las imágenes publicadas por el medio turco y las que la empresaria comparte habitualmente, la conductora respondió defendiendo su figura, rechazando las críticas y atribuyendo la polémica a una manipulación de las fotografías.