Escándalo: familiares de un difunto se pelearon y hubo que suspender el velorio

Un episodio que fue calificado como "muy particular" por las propias autoridades judiciales alteró por completo el desarrollo de un velatorio en la localidad pampeana de Eduardo Castex, donde una disputa familiar por una herencia terminó con una pelea entre cinco hermanos, la suspensión de la ceremonia y la posterior intervención policial para evitar nuevos incidentes.

El hecho fue confirmado por el fiscal adjunto del Ministerio Público, Carlos Álvarez Ciaffoni, quien explicó que el enfrentamiento se produjo dentro de la sala velatoria, frente al cajón del padre recientemente fallecido.

Según indicó el funcionario judicial, una situación de esas características no tenía antecedentes en la localidad. "Muy particular" y "no nos había ocurrido nunca aquí en la localidad", expresó el fiscal al referirse a lo sucedido.

Cómo comenzó la discusión

De acuerdo con el relato brindado por Álvarez Ciaffoni, el conflicto se desató en el momento en que uno de los hijos llegó a la sala velatoria. Fue entonces cuando comenzó una discusión entre los hermanos, la cual fue escalando rápidamente hasta transformarse en un enfrentamiento físico.

El fiscal describió la secuencia de los hechos señalando: "Se produce una discusión... Esta discusión derivó en que se produjeran un escupitajo, lo que le da origen a la pelea con golpes de puño".

La pelea ocurrió dentro del lugar donde se desarrollaba el velatorio y frente al féretro de su padre, mientras familiares y presentes eran testigos de la situación.

La llegada de la Policía

El nivel de violencia alcanzado durante el altercado obligó al propietario de la sala velatoria a intervenir de manera inmediata.

Según relató el fiscal, el responsable del lugar decidió poner fin al velatorio al advertir el riesgo que representaba la pelea. "Basta. Suspendemos el velatorio porque estuvo a punto de caerse el cajón", contó Álvarez Ciaffoni sobre la decisión adoptada por el dueño de la sala.

Mientras tanto, la Policía se encontraba atendiendo un accidente de tránsito ocurrido en el acceso a la localidad. Sin embargo, debido a la gravedad de lo que sucedía en la sala velatoria, fue necesario enviar un móvil para intervenir, separar a los involucrados y trasladarlos hasta la comisaría con el fin de formalizar las denuncias correspondientes.

La continuidad de la pelea hizo imposible retomar el velatorio esa misma noche, por lo que la ceremonia quedó suspendida.

Turnos para evitar que los hermanos se encontraran

La tensión entre los familiares continuó incluso después de la suspensión del velatorio. Por ese motivo, al día siguiente las autoridades implementaron un sistema especial para que cada uno de los cinco hermanos pudiera despedir a su padre sin coincidir con los demás.

El esquema consistió en asignar un horario individual para cada familiar. El propio fiscal explicó cómo fue organizado ese mecanismo: "Hijo uno, de 10 a 11. Hijo dos, de 11 a 12...".

De esa manera, cada uno ingresó a la sala durante una hora y de forma separada, evitando cualquier nuevo cruce entre los integrantes de la familia. La medida permitió que el velatorio pudiera reanudarse de manera ordenada, aunque dejó expuesta la magnitud del conflicto existente entre los hermanos.

La herencia, en el centro del enfrentamiento

Durante sus declaraciones, Carlos Álvarez Ciaffoni confirmó que el origen de la pelea estuvo relacionado con la herencia del fallecido. "Lamentablemente tiene un origen por la herencia, básicamente", afirmó el fiscal.

Según explicó, el conflicto giró alrededor de una quinta de apenas cinco hectáreas. Además, señaló que el padre fallecido no había dejado organizada la sucesión y que tampoco existía la presencia de una esposa o de la madre de los hermanos que pudiera actuar como un factor de contención o mediación entre las partes.

Esas circunstancias quedaron expuestas durante el desarrollo del velatorio, donde las diferencias familiares derivaron en una situación de violencia que obligó a suspender la ceremonia.

La reflexión del fiscal sobre el trasfondo del conflicto

Más allá del episodio puntual, Álvarez Ciaffoni realizó una reflexión acerca del origen de este tipo de disputas familiares.

Aunque el enfrentamiento tuvo como eje una quinta de cinco hectáreas, el funcionario sostuvo que este tipo de conflictos suele reflejar problemas mucho más profundos. En ese sentido, expresó: "A veces la disputa de la herencia refleja otros conflictos más profundos que vienen de la niñez".

De acuerdo con esa consideración, el caso ocurrido en Eduardo Castex volvió a poner de manifiesto una realidad que, según indicó el propio fiscal, suele repetirse en muchos pueblos, donde incluso herencias de menor dimensión pueden reactivar diferencias familiares acumuladas durante años.