Suertudo: un apostador de Catamarca ganó casi $23 millones en el Quini 6

Un apostador de Catamarca resultó beneficiado en el sorteo N.º 3.396 del Quini 6, realizado el domingo por la noche, al convertirse en uno de los 22 ganadores de la modalidad Siempre Sale, lo que le permitió obtener un premio de $22.785.020,18.

El afortunado consiguió cinco aciertos, resultado suficiente para acceder al reparto del pozo junto con otros 21 jugadores de distintas provincias del país. De esta manera, Catamarca volvió a figurar entre las jurisdicciones que tuvieron ganadores en una de las modalidades más populares del tradicional juego de azar.

Mientras tanto, las principales modalidades del sorteo no registraron ganadores con seis aciertos, situación que provocó que los pozos más importantes quedaran vacantes y que el monto acumulado para el próximo sorteo alcance una cifra superior a los $12.200 millones.

Los ganadores del Siempre Sale

La modalidad Siempre Sale volvió a repartir el premio entre varios apostadores, ya que ninguno logró acertar la totalidad de los números requeridos para quedarse con el pozo de manera individual.

En esta oportunidad fueron 22 los ganadores, todos con cinco aciertos, quienes compartieron el monto disponible. La distribución por provincias quedó conformada de la siguiente manera:

Santa Fe: cuatro ganadores.

cuatro ganadores. Neuquén: tres ganadores.

tres ganadores. Buenos Aires: tres ganadores.

tres ganadores. Córdoba: tres ganadores.

tres ganadores. Entre Ríos: dos ganadores.

dos ganadores. Ciudad de Buenos Aires: dos ganadores.

dos ganadores. Santiago del Estero: un ganador.

un ganador. Mendoza: un ganador.

un ganador. Corrientes: un ganador.

un ganador. Misiones: un ganador.

un ganador. Catamarca: un ganador.

Cada uno de los apostadores favorecidos recibió $22.785.020,18, cifra correspondiente al reparto del pozo de esta modalidad.

Los principales pozos quedaron vacantes

Mientras el Siempre Sale encontró ganadores, las restantes modalidades más importantes del Quini 6 finalizaron sin apostadores que alcanzaran los seis aciertos. En la modalidad Tradicional, los números sorteados fueron:

00

12

23

29

43

45

No hubo ganadores con seis aciertos. Sin embargo, seis apostadores acertaron cinco números y cada uno recibirá un premio de $9.319.728. La modalidad La Segunda también concluyó sin ganadores del premio mayor.

Los números favorecidos fueron:

01

13

18

29

31

44

En este caso, 27 jugadores consiguieron cinco aciertos, por lo que percibirán $2.071.050 cada uno.

La Revancha tampoco tuvo ganadores

La modalidad Revancha tampoco registró apostadores con los seis números acertados. Durante ese sorteo fueron extraídos los siguientes números:

02

03

19

20

23

25

Al no registrarse ganadores, el pozo correspondiente también quedó vacante.

Por otra parte, el Pozo Extra sí distribuyó premios entre un importante número de participantes. En total hubo 869 ganadores, quienes cobrarán $230.149,60 cada uno.

El próximo sorteo tendrá un pozo récord

Como consecuencia de que las modalidades Tradicional, La Segunda y Revancha quedaron vacantes en sus principales premios, el monto acumulado para el próximo sorteo aumentó considerablemente. El siguiente sorteo del Quini 6 está previsto para el miércoles 5 de agosto, desde las 21.15, y pondrá en juego un pozo acumulado de más de $12.200 millones.

La ausencia de ganadores en las modalidades principales incrementó el interés de cara al próximo sorteo, en el que volverán a estar disponibles los premios acumulados.