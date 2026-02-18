ANSES Catamarca: calendario de pagos para hoy miércoles 18 de febrero

Tras el fin de semana largo por los feriados de Carnaval, la Anses reanudará el calendario de pagos desde el miércoles 18 de febrero de 2026. Durante el lunes 16 y el martes 17, la actividad bancaria y administrativa estuvo suspendida en todo el país, lo que generó una pausa en los depósitos de jubilaciones, pensiones y asignaciones.

Anses retomará los pagos tras el feriado de Carnaval

Con la vuelta a la actividad, la Anses retomará el flujo normal de pagos a través de los cajeros automáticos y entidades bancarias, priorizando a quienes quedaron pendientes antes del feriado.

Los beneficiarios que perciben el haber mínimo de $359.254,35, que con el bono de $70.000 alcanza los $429.254,35, cobrarán según la terminación del DNI:

Miércoles 18 de febrero: DNI terminados en 5

DNI terminados en 5 Jueves 19 de febrero: DNI terminados en 6 y 7

DNI terminados en 6 y 7 Viernes 20 de febrero: DNI terminados en 8 y 9

En tanto, los jubilados que superan la mínima comenzarán a cobrar recién la semana siguiente, desde el lunes 23 de febrero. Para los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo (SUAF), el cronograma queda de la siguiente manera:

Miércoles 18 de febrero: DNI terminados en 5

DNI terminados en 5 Jueves 19 de febrero: DNI terminados en 6

DNI terminados en 6 Viernes 20 de febrero: DNI terminados en 7

DNI terminados en 7 Lunes 23 de febrero: DNI terminados en 8

DNI terminados en 8 Martes 24 de febrero: DNI terminados en 9

Las beneficiarias de la Asignación por Embarazo (AUE) retomarán el cobro el miércoles 18 de febrero para DNI terminados en 4. Por su parte, las Asignaciones por Prenatal y Maternidad se pagarán el mismo miércoles a los documentos finalizados en 6 y 7.

Quienes tengan dudas sobre el día exacto de acreditación pueden consultar de forma gratuita a través de Mi Anses:

Ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Ir a la sección "Cobros". Seleccionar "Consultar fecha y medio de cobro".

Quiénes pueden acceder a las pensiones no contributivas ANSES: los requisitos en febrero de 2026

Pensión por invalidez

Ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con al menos 10 años de residencia en el país.

Tener menos de 65 años al momento de iniciar el trámite.

No cobrar jubilación ni pensión de ningún otro régimen.

En el caso de menores de edad, los ingresos del grupo familiar no deben superar el equivalente a cuatro jubilaciones mínimas.

Según la jurisdicción, puede solicitarse documentación adicional, como informes catastrales.

Pensión para madres de siete hijos

Ser argentina o naturalizada con al menos un año de residencia, o extranjera con un mínimo de 15 años en el país.

No contar con ingresos suficientes ni estar incluida en otro sistema previsional.

El cónyuge puede estar jubilado, pero no debe percibir otra pensión no contributiva.

Pensión por vejez

Tener 70 años o más.

Ser argentino naturalizado con al menos cinco años de residencia, o extranjero con 40 años de permanencia en el país.

No percibir ingresos propios ni ningún otro beneficio previsional.

No corresponde en caso de detención ni si el cónyuge ya es titular de la misma pensión.

Cómo saber si cobro una PNC de ANSES en febrero de 2026

ANSES dispone de una herramienta online que permite consultar si hay un pago asignado durante el mes. Para hacerlo, hay que seguir estos pasos:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y clave de la seguridad social. Ir a la sección "Mis Cobros". Verificar si aparece un beneficio correspondiente a febrero, junto con el monto actualizado y la fecha estimada de cobro.

Es necesario ingresar a Mi Anses para completar el trámite (Foto: Mi Anses).

