ANSES Catamarca: quiénes cobran primero después del feriado largo de Carnaval

Tras el receso por el feriado largo de Carnaval, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) reanuda este miércoles 18 de febrero el calendario de pagos de febrero, en una jornada clave para millones de jubilados, pensionados y titulares de asignaciones sociales. Los haberes correspondientes al segundo mes del año se liquidan con el aumento del 2,85% aplicado por la fórmula de movilidad, ya incorporado en los montos que se perciben.

El esquema de cobro, como es habitual, se organiza según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI), criterio que ordena la distribución de pagos para evitar aglomeraciones y garantizar una operatoria más fluida en las entidades bancarias.

Un aumento atado a la inflación

Durante febrero, las prestaciones administradas por ANSES recibieron un incremento del 2,85%, calculado en base al índice de inflación de dos meses previos. En este caso, el ajuste toma como referencia el dato correspondiente a diciembre, en línea con el esquema de actualizaciones mensuales vigente.

Este mecanismo de movilidad impacta directamente en:

Jubilaciones

Pensiones

Asignaciones familiares

AUH y otras prestaciones

La actualización mensual busca sostener el poder adquisitivo de los ingresos previsionales frente a la variación de precios. En este contexto, el ajuste de febrero se convierte en un componente central para la economía de los sectores que dependen de estos ingresos.

Cuánto cobran los jubilados en febrero

Con la suba confirmada, los nuevos valores quedaron establecidos de la siguiente manera:

Haber mínimo: $359.254,35

Bono refuerzo: $70.000

Total con bono: $429.219,42

Haber máximo jubilatorio: $2.417.441,63

El refuerzo extraordinario de $70.000 continúa siendo un elemento determinante para quienes perciben el haber mínimo. Este complemento permite elevar el ingreso total a $429.219,42 y constituye una herramienta clave para amortiguar el impacto de la inflación en los sectores de menores recursos.

En paralelo, el haber máximo jubilatorio quedó fijado en $2.417.441,63, marcando el tope de las prestaciones contributivas dentro del sistema previsional.

Quiénes cobran desde el 18 de febrero

El calendario se retoma este miércoles 18 de febrero y se organiza en dos grandes grupos: quienes perciben haberes que no superan el mínimo y quienes lo superan.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 5: 18 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: 19 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: 20 de febrero

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 23 de febrero

DNI terminados en 2 y 3: 24 de febrero

DNI terminados en 4 y 5: 25 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: 26 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: 27 de febrero

Este cronograma segmentado permite ordenar el flujo de pagos y distribuir la concurrencia a las sucursales bancarias a lo largo de la semana.

Recomendaciones antes de ir al banco

Desde ANSES remarcan la importancia de respetar las fechas asignadas y verificar previamente la información oficial. El organismo previsional recomienda:

Consultar el calendario oficial en mi ANSES o en la web del organismo.

Verificar la fecha asignada según la terminación del DNI.

Concurrir a la entidad bancaria únicamente el día correspondiente para evitar demoras.

Estas indicaciones apuntan a optimizar la atención y reducir tiempos de espera, especialmente en jornadas de alta concurrencia.

La clave del mes: movilidad mensual

El aumento del 2,85% forma parte del esquema de movilidad mensual, que actualiza los haberes previsionales tomando como referencia el dato de inflación. Esta modalidad de ajuste periódico redefine mes a mes los montos que perciben jubilados, pensionados y titulares de asignaciones.

En febrero, el impacto de esta actualización se combina con el refuerzo extraordinario destinado a quienes cobran el haber mínimo, configurando un ingreso total que supera los $429.000 en ese segmento.

Con el calendario nuevamente en marcha tras el feriado de Carnaval, el sistema previsional retoma su dinámica habitual. Las fechas ya están definidas, los montos actualizados y el aumento incorporado. Para millones de beneficiarios, el cronograma que comienza este 18 de febrero marca el pulso económico del mes y reordena las cuentas en un escenario atravesado por la inflación y la necesidad de preservar el poder adquisitivo.